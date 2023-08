Niklas Östberg ist kein typischer Chef eines börsen­notierten deutschen Unternehmens. Wenn der sport­­liche 43 Jahre alte Schwede am Mitt­wochmorgen Analysten und Journalisten die neuen Quartalszahlen des Lieferkonzerns Delivery Hero schmackhaft machen will, wird er womöglich wie so oft Anzug, Hemd und Krawatte gegen ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans eintauschen. Wenn er danach die Ergebnisse auf sozialen Netzwerken wie Linkedin oder dem Twitter-Nachfolger X verbreitet, ist er sich nicht zu schade, mit anderen Nutzern über die Zahlen und die Strategie des Konzerns zu diskutieren. Und vor einigen Jahren sprach Östberg gegenüber dem schwedischen „King“-Magazin in einer für Konzernlenker bemerkenswerten Offenheit über seine Krebserkrankung oder die Trennung von seiner Frau. Ein klassischer Gründer ist Östberg auch nicht. In Gesprächen ist er ruhig, wirkt besonnen, zeigt wenig Geltungsbedürfnis – und macht einen ganz anderen Eindruck als der tendenziell eher hek­tische und ultraselbstbewusste Berliner Durchschnittsgründer.

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft

Als Unternehmenslenker agiert Östberg hingegen alles andere als ruhig – und Kritiker würden wohl auch sagen, nicht besonnen. Schon nach der Gründung Delivery Heros im Jahr 2011 soll der studierte Wirtschaftsingenieur Östberg als Ko-Chef neben Mitgründer Fabian Siegel vor allem die internationale Expansion vorantreiben – und tut das in den darauffolgenden Jahren eindrucksvoll, insbesondere durch Übernahmen.