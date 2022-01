Erfolgreichstes Album 2021 : Die komplizierte Welt der Charts

Aktualisiert am

Nach 40 Jahren ist die schwedische Band Abba zurück am Markt. Hier bei einem Auftritt von 1976 Bild: AFP

In Deutschland ging der Titel an vier alte Bekannte: „Voyage“, das neue und mutmaßlich letzte Werk von Abba, kürten die Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts zum Album des Jahres. Das liegt wohl einerseits an der hierzulande besonders ausgeprägten Abba-Begeisterung. Nach den Verkaufszahlen zu urteilen, sei Deutschland das „Abba-verrückteste“ Land, erklärte der Europachef von Universal Music, Frank Briegmann, Mitte November.

Doch neben regionalen Fangemeinden kommt noch ein Faktor dazu, der „Voyage“ im Kampf um Platz eins zumindest nicht geschadet haben dürfte. In Deutschland werden die Charts nach dem erzielten Umsatz berechnet. Das verstärkt den Effekt von sogenannten „Bundles“, in denen zu besonders gestalteten CDs oder Schallplatten allerlei Fanartikel beigefügt werden – natürlich zu einem stattlichen Preis.