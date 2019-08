Charité-Chef : „Wir müssen die Patienten erziehen“

Aktualisiert am

Charité-Chef Karl Max Einhäupl hat Deutschlands größtes Krankenhaus profitabel gemacht. Ein Gespräch über volle Notaufnahmen und eitle Ärzte, schlechtes Essen und Stasi-Spitzel in der Klinik.

Herr Einhäupl, Sie haben die Charité 2008 mit einem Defizit von 56 Millionen Euro übernommen. Jetzt machen Sie Jahr für Jahr Gewinn. Wie haben Sie das angestellt?

Diese 56 Millionen Euro Verlust im Jahr waren nur die Spitze des Eisbergs. Das Grundproblem war, dass kein Chefarzt, kein Institutsleiter so recht wusste, wo seine Abteilung steht. Die Zahlen wurden unter Verschluss gehalten. Deshalb glaubte jeder, derjenige zu sein, der für alle anderen zur Kasse gebeten wird. Also habe ich ein paar einfache Regeln eingeführt: Jeder darf nur so viel Geld ausgeben, wie er einnimmt, und die Ergebnisse werden transparent gemacht. Seitdem haben wir jeden Monat unsere Rot-Grün-Liste. Da stehen alle Einrichtungen der Charité drauf – und daneben, wie viel Gewinn oder Verlust sie kumuliert gemacht haben.