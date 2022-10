F.A.Z. exklusiv : Carsten Maschmeyer investiert in Logistik-Start-up

Alstin Capital, der Wagniskapital-Fonds von Carsten Maschmeyer, investiert 6,5 Millionen Euro in das Logistik-Start-up Ancla aus Wetzlar, wie die F.A.Z. vor der offiziellen Bekanntgabe der Finanzierungsrunde erfuhr. Ancla erhält dabei insgesamt 15 Millionen Euro, mit denen das Unternehmen weiter expandieren will. Das Start-up hat sich auf kleine Onlineshops spezialisiert und übernimmt für diese unter den Marken „Packangels“ und Logsta die Lagerung, das Verpacken und den Versand der Produkte.

Zudem bietet das Unternehmen eine Software an, mit der die Händler ihr Inventar jederzeit überprüfen und den Status von Bestellungen einsehen können. Bisher betreibt das Unternehmen neun Standorte in fünf Ländern und wickelt jährlich für knapp tausend Kunden mehr als vier Millionen Paketsendungen ab. Vertreten ist Ancla in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien und den USA. Weitere Märkte in Europa sollen folgen. Das Unternehmen beschäftigt 600 Mitarbeiter. Während der Pandemie profitierte das Logistik-Start-up vom boomenden Onlinehandel.

Aktuell ebbt dieser Boom jedoch ab. Wegen der hohen Inflation müssen die Konsumenten tendenziell mehr sparen. Gleichzeitig kaufen viele Menschen nach zweieinhalb Jahren Pandemie wieder lieber bei ihrem Händler des Vertrauens im Geschäft vor Ort ein als in der Anonymität des Internets. Die Investoren verhalten sich in diesem Marktumfeld und angesichts steigender Zinsen eher zurückhaltend.

Maschmeyers Alstin Capital habe aber seit Jahren nach einer Möglichkeit gesucht, in den Markt für die Abwicklung von Onlinebestellungen einzusteigen, heißt es. Für den Wagniskapital-Fonds ist es das größte Erstinvestment in ein Start-up seit seinem Bestehen. Alstin ist eine von vielen Beteiligungsgesellschaften Maschmeyers, über die der Gründer des Finanzdienstleisters AWD und Juror der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ sein Privatvermögen investiert.