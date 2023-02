Aktualisiert am

Es war so etwas wie das Ende des Tempolimits im Kinderzimmer, als der Fürther Unternehmer Hermann Neuhierl die Carrera-Bahn einführte. Das ist nun 60 Jahre her, und für den heutigen Carrera-Chef Stefan Krings scheint die Zeit gekommen, es mit einem Gesetz der Rennbahn nicht mehr so genau zu nehmen. „Wir brechen mit der Grundregel der Carrera-Bahn“, sagt Krings. „Erstmals gibt es eine Strecke mit nur einer Fahrspur und nur einem Auto.“

Wettkampf und Hochgeschwindigkeit – die Miniaturwagen bringen es auf Originalgröße hochgerechnet auf Tempo 600 – sollen bleiben, doch die Überholspur fällt bei der auf der Nürnberger Spielwarenmesse gezeigten Neuheit weg. Das klingt gewöhnungsbedürftig. Streng genommen ist die neue Reihe – „Carrera Go!!! Challenge“ genannt – ein Geschicklichkeitsspiel. Es geht darum, die meisten Runden zu absolvieren, ohne aus der Bahn zu fliegen oder aber einen Temporekord zu erreichen.