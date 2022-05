Carla Kriwet an der FMC-Spitze : Wer ist die neue Dax-Chefin?

Belén Garijo hat ein Alleinstellungsmerkmal, auf das sie selbst keinen großen Wert legt. Die Vorsitzende der Geschäftsleitung des Darmstädter Pharma- und Technologiekonzerns Merck ist die einzige Frau, die neben 39 Männern ein Unternehmen aus dem deutschen Leitindex Dax führt. Ihr sei es nicht so wichtig, die erste zu sein, sagte sie einst der F.A.Z. Viel wichtiger sei ihr, nicht die letzte und nicht die einzige Dax-Chefin zu bleiben.

Dieser Wunsch wird in wenigen Monaten Realität. Am 1. Januar tritt Carla Kriwet als neue Vorstandsvorsitzende des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care, kurz FMC, an. Die 51-Jährige löst ihren Vorgänger, den Amerikaner Rice Powell, ab, der zum Jahresende aus Altersgründen ausscheidet. FMC und der Mutterkonzern Fresenius – beide im Dax vertreten – machen aus der Geschlechterfrage keine große Sache. In einer aktuellen Mitteilung wird dieser Aspekt kaum thematisiert; lieber lobt Fresenius-Chef Stephan Sturm Kriwet als eine „sehr erfahrene, mutige Managerin mit klaren Vorstellungen und viel Empathie“. Die Gesundheit und das Wohl der Menschen sei ihr ein Herzensanliegen.