Bwin-Konzernchef im Interview : „Wir machen keine unmoralischen Angebote“

Sie haben im Juli – mitten in der Pandemie – als Vorstandsvorsitzender von GVC übernommen. Wie war die Übergabe?

Ich bin seit 5 Jahren im Unternehmen und seit 15 Jahren in der Gaming-Industrie. Schon davor habe ich einen Großteil des operativen Geschäfts verantwortet und habe mit meinem Vorgänger ein Jahr an der Nachfolge gearbeitet. Ich war also darauf vorbereitet, aber wenn es passiert, ist es immer ein Schritt. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich die Arbeit in der Öffentlichkeit.

Ihr Onlinegeschäft hat sich in den vergangenen Monaten sicher gut geschlagen, wie ging es ihren Läden?