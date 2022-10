Kampfjet F-35 : Abschreckung, made in Texas

In Fort Worth ist jeden Tag Flugschau. Am Rande der Nachbarstadt von Dallas in Texas fertigt der amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin in einem gigantischen Werk ein Kampfflugzeug, das er als das modernste in der Welt beschreibt und das er gerade an die Bundeswehr verkaufen will. Es ist der Tarnkappenjet des Typs F-35, und das Unternehmen lässt von einem Rollfeld auf dem Fabrikgelände aus Tag für Tag mehr als ein halbes Dutzend Exemplare zu Testzwecken abheben. Für die Menschen in der Region ist das Militärflugzeug ein vertrauter Anblick am Himmel neben der Skyline der Stadt.

Im Inneren der zentralen Fertigungshalle, die fast genau eine Meile lang ist, verraten allgegenwärtige Flaggen, für welches Land die Flugzeuge bestimmt sind. Sie sind zum Beispiel auf Monitoren vor den einzelnen Arbeitsstationen zu sehen und zeigen an, ob die dort gerade im Bau befindlichen F-35-Jets an die US-Streitkräfte gehen oder an Länder wie Großbritannien, Norwegen oder Israel. Deutsche Flaggen sind bisher nicht darunter, aber Lockheed Martin ist diesem Moment so nahe wie noch nie. Im März dieses Jahres teilte die Bundesregierung mit, 35 Flugzeuge des Typs bestellen zu wollen.

„Die Welt hat erkannt, dass es da draußen Bedrohungen gibt“

Bezahlt werden sollen sie aus dem „Sondervermögen“ von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wenige Wochen zuvor angekündigt hatte. Es war eine bemerkenswerte Kehrtwende, denn die vorherige Regierung hatte die Beschaffung anderer Kampfjets geplant, und Lockheed Martin schien schon aus dem Rennen. Die endgültigen Verträge müssen noch immer unterschrieben werden. Aber die für jeden F-35-Verkauf an ausländische Streitkräfte notwendige Zustimmung der amerikanischen Regierung ist gesichert, und in Deutschland könnte mit einer sogenannten parlamentarischen Befassung im Dezember eine weitere entscheidende Hürde genommen werden.

Die Bundeswehr steht nun also davor, für die Flotte der Luftwaffe ein hochmodernes Kampfflugzeug anzuschaffen, das aber wegen seiner Kosten und Qualitätsmängel gerade in seiner amerikanischen Heimat auch seit Jahren Kritiker hat. Deutschland würde sich damit einer wachsenden Zahl von Ländern anschließen, die den Jet bestellt haben, zuletzt gehörten dazu die Schweiz und Finnland. Lockheed Martin meint, die F-35 sei wie geschaffen für unsichere geopolitische Zeiten wie jetzt, ob nun in Europa nach Russlands Invasion in der Ukraine oder auch im pazifischen Raum. „Die Welt hat erkannt, dass es da draußen Bedrohungen gibt“, sagt Greg Day, der für das internationale Geschäft mit der F-35 verantwortlich ist. Das Flugzeug sei wie ein „Friedenswächter“. Niemand wolle sich mit einem Nachbarland anlegen, das es in seinen Streitkräften habe.

In der Tat ist die F-35 in Deutschland in erster Linie für die Abschreckung gedacht. Sie ist als Nachfolgelösung für die veralteten Tornado-Jets der Bundeswehr vorgesehen, die seit mehr als 40 Jahren im Einsatz sind und bis 2030 ersetzt werden sollen. Ihr Hauptzweck soll die Sicherung der sogenannten nu­klearen Teilhabe sein, für die bisher mehrere Dutzend Tornados genutzt wurden. In diesem Abschreckungskonzept der NATO kommt Ländern wie Deutschland die Rolle zu, amerikanische Atomwaffen auf ihrem Gebiet lagern zu lassen und für deren Einsatz im Ernstfall technische Ausrüstung wie Trägersysteme bereitzustellen. Für diese Funktion als Atomwaffenträger, die derzeit Tornados übernehmen, haben auch die F-35-Jets die notwendige Zertifizierung. Ebenso wie bisher Tornados würde das Flugzeug von Lockheed Martin auf dem Fliegerhorst in Büchel in Rheinland-Pfalz stationiert, dem mutmaßlichen, wenn auch nicht offiziell bestätigten, deutschen Ort, an dem US-Nuklearwaffen gelagert sind.

Mit der Anschaffung der F-35 will die Bundeswehr nach eigener Darstellung „glaubwürdige Bündnisfähigkeit“ im Rahmen der nuklearen Teilhabe demonstrieren. Daneben hat die derzeitige Tornado-Flotte auch noch andere Missionen, etwa den elektronischen Kampf, wozu es gehört, gegnerische Systeme mit elektronischen Mitteln zu stören oder zu neutralisieren. Dafür will die Bundeswehr künftig separat von der F-35 weiterentwickelte Versionen der Eurofighter-Jets einsetzen.