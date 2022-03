Kampfjet F-35 : Neuer Goldstandard für die Luftwaffe

Nach jahrelangem Hickhack in der Politik steht der Entschluss der neuen Bundesregierung endlich fest: Die mehr als 40 Jahre alten Tornado-Jets der Luftwaffe sollen bis 2030 mit modernem Fluggerät aus den USA und Europa ersetzt werden. An diesem Mittwoch will der verteidigungspolitische Ausschuss des Bundestages über die Details des Milliardenauftrags beraten. Dabei soll ein Teil der überalterten Flotte durch 35 moderne Jets des Typs F-35 von Lockheed Martin ersetzt werden. Ein weiterer Milliardenbetrag fließt in den Kauf von 15 zusätzlichen Eurofightern, die mit Systemen für elektronische Kriegsführung so modernisiert werden, dass sie die Aufgaben der Tornados künftig übernehmen können, wie das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mitteilte.

Dass bis zu 35 Jets aus den USA für einen geschätzten Systempreis von 180 Millionen Euro je Flugzeug zum Zuge kommen, hat mit der nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO zu tun. Dabei sieht das Abschreckungskonzept der westlichen Militärallianz vor, dass verbündete Staaten Zugriff auf die in Europa gelagerten Atomwaffen der USA haben. Auf deutscher Seite standen bislang 46 Tornado-Jets eigens für solche Missionen bereit: Diese sollen im militärischen Ernstfall die in der Eifel gelagerten B-61-Gravitationsbomben der US Army an klar definierte Ziele bringen.

Modernster und teuerster Kampfjet der Welt

Im Gegensatz zu anderen Jet-Optionen in Europa verfügt das jetzt bestellte Hightech-Fluggerät aus Übersee über die erforderliche Lizenz als Atomwaffenträger. Der Ersatz mit Eurofightern, der zeitweise als Alternative gehandelt wurde, schied mit Verweis auf die zeitraubende Genehmigung für solche Lizenzen aus.

Die F-35 gilt nicht nur als modernster, sondern auch als teuerster Kampfjet der Welt. Der mit einem Triebwerk von Pratt & Whitney ausgestattete Flieger gilt als eine Art in der Luft schwebender Computer, der seine Informationen aus einer eigenen Datenwolke bezieht und über eine Fülle an Sensoren feindliche Ziele frühzeitig erkennen kann. Wegen seiner speziellen Form und Außenbeschichtung ist er für das Radar des Gegners nahezu unsichtbar. Allein der Hightech-Helm des Piloten, mit dem der knapp 16 Meter lange Kampfjet gesteuert wird, ist nach Angaben von Lockheed rund 400 000 Dollar wert.

Nach der Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Bundeswehr mit einem zusätzlichen Budget von 100 Milliarden Euro aufzustocken, hat sich der finanzielle Spielraum für solche Vorhaben spürbar verbessert. Und was die Tornado-Nachfolge angeht, ist das Votum von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, klar: „Die F-35 muss her, sie ist das modernste Kampfflugzeug der Welt und wird von vielen unserer Partner genutzt.“ Kenner der Bundeswehr stimmen der FDP-Politikerin zu: „Gemessen an den technischen Fähigkeiten ihrer Flotte, ist die F-35 der neue Goldstandard der Luftwaffe.“

Dabei ist das Vorhaben mit hohen Kosten verbunden – auch wenn der genannte Stückpreis für die F-35 von rund 90 Millionen Euro im Vergleich zu Wettbewerbern wie dem von Airbus gebauten Eurofighter oder der F-18 von Boeing auf den ersten Blick erschwinglich erscheint. Wichtiger für die Kalkulation der Streitkräfte ist der Systempreis, der die Kosten für Wartung, Instandhaltung sowie die Updates für die komplexe Software berücksichtigt. Zudem führen Kenner des Kampfjets die teuren Umbauten an deutschen Militärflugplätzen mit rund 500 Millionen Euro pro Stützpunkt als weiteren Kostentreiber an.