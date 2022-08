Bundeswehr-Reservisten : Zwischen Schreibtisch und Schützengraben

Auch Unternehmer und Manager stehen als Reservesoldaten für den Ernstfall bereit. Was treibt sie an – und wie lässt sich das Militärische mit dem Job vereinbaren? Die F.A.Z. hat sich bei Reservisten aus der Wirtschaft umgehört.

Die Bundeswehr bildet Reservisten nicht zum Spaß aus. Denn die Reserve soll die Truppe schnell verstärken, wenn das Land gegen einen großen Angriff verteidigt werden müsste. Ein solches Szenario galt in den Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Mauerfall als sehr unwahrscheinlich. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar ist diese Gefahr jedoch plötzlich wieder auf die Agenda gerückt.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Ulrich Friese Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Für Unternehmer oder Arbeitnehmer geht die Rolle als Reservist mit gemischten Gefühlen einher. Einerseits zeigen sie mit dem Engagement in den Streitkräften Belastbarkeit und Führungsstärke, was unter Umständen auch der zivilen Karriere helfen kann. Andererseits steht die Zivilgesellschaft dem Militär häufig skeptisch gegenüber, was möglicherweise zum beruflichen Hindernis werden kann, falls man nicht gerade in der Rüstungsbranche arbeitet.