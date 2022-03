Pilotprojekt der Bundeswehr : Wie groß und schwer sind Soldaten?

Die Soldaten der Bundeswehr werden vermessen und digitalisiert. Seit Anfang Januar schon, also schon vor Beginn des Ukraine-Krieges, läuft eine „kundespezifische Reihenmessung“, wie der beauftragte Dienstleister Avalution aus Kaiserslautern mitteilt. Ziel des Projektes sei es, die Körpermaße und Körperformen von 2500 Angehörigen der Bundeswehr mit Hilfe einer speziellen Software via 3D-Scan zu erfassen, „damit in Zukunft die Bekleidung und Ausrüstung besser passen.“ Das Projekt soll bis 2024 laufen.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Mit seiner speziellen Vermessungstechnik und Software ist Avalution – das Unternehmen geht auf eine Ausgründung der Universität zurück – bis dato vor allem für Auto- und Flugzeugbauer im Einsatz. Die gescannten Daten der Menschen werden mittels Software in die digitale Welt projiziert, sodass dort – etwa bei der Entwicklung von neuen Autos oder Flugzeugen – vorab getestet werden kann, ob Bewegungsabläufe, Bedienbarkeit und Komfort später auch passen.

Ähnliches ist nach Darstellung des Unternehmens auch mit den gewonnen Daten der Soldaten geplant. Auch aus ihnen sollen digitalen Testpersonen – Avatare – errechnet werden, „die bei ergonomischen Analysen von Fahrzeuginnenräumen eingesetzt werden sollen, um die Fahrzeuge bestmöglich auf die Belange der Einsatzkräfte anzupassen“.

Die Bundeswehr versteht die Messreihen nach Angaben eines Sprechers als Test. Geprüft werden soll unter anderen, ob und welche standardisierten Konfektionsgrößen genutzt werden könnten. Die Kosten der Studie beziffert die Armee nicht.

Passen soll es für „kleine wie große, starke wie schmale Menschen“

Nach Darstellung des Unternehmens sollen in den nächsten Jahren an sechs Standorten 2.500 Soldatinnen und Soldaten aus allen Teilstreitkräften, also Marine, Luftwaffe, Heer, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst, vermessen werden, „um eine valide, umfängliche und aktuelle Datenbasis für Körpermaße und –formen aufzubauen“. Damit sollen „zielgruppenspezifisch passformgerechte Bekleidung und persönliche Ausrüstung“ entwickelt werden und auch in den benötigten Stückzahlen beschafft werden. „Denn sowohl kleine wie große, starke wie schmale Menschen müssen in der Lage sein, mit ihrer Ausrüstung in diesen Fahrzeugen optimal zu arbeiten bzw. transportiert zu werden.“

Ins Leben gerufen hat das Projekt das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk- und Betriebsstoffe aus Erding. Projektleiter Carsten Zimmermann wird mit den Worten zitiert, die 3D-Reihenmesseung sei ein wesentliches Element bei den vielfältigen Aktivitäten im Rahmen der Digitalisierung des Bekleidungsmanagements in der Bundeswehr dar. „Nur mit aktuellen und validen Daten zu Körpermaßen und Körperformen können wir den Soldatinnen und Soldaten die von ihnen benötigte Bekleidung und persönliche Ausrüstung passgenau, zeitgerecht und in den richtigen Stückzahlen bereitstellen“.

Die erfassten Körpermaße müssen nach Darstellung des Unternehmens schon deshalb aktuell gehalten werden, weil Menschen statistisch im Durchschnitt pro Dekade einen Zentimeter wachsen. Derzeit gebe es keine aktuelle Datenbank zu den Körpermaßen und Körperformen der Soldaten.

Begonnen hat die Kampagne in der Marinetechnikschule in Parow bei Stralsund, dort seien bereits über 340 Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Marine vermessen worden. Nächster Standort sei Ende April die Unteroffiziersschule der Luftwaffe in Appen bei Hamburg sein.

Die Soldaten werden in vier Körperhaltungen von einem Bodyscanner „berührungslos dreidimensional erfasst und digitalisiert.“ Neben den Körpermaßen würden auch soziodemografische Angaben in einem digitalen Fragebogen erfasst. Etwa Daten zum familiären Hintergrund, der Verwendung innerhalb der Bundeswehr, der sportlichen Betätigung und „Tragepräferenzen“ bei der Bekleidung. Der gesamte Prozess dauere weniger als eine halbe Stunde. Die Messungen sollen bis Ende 2023 dauern. Anschließend würden die Ergebnisse ausgewertet, in einer Datenbank aufbereitet und 2024 an die Bundeswehr zur weiteren Nutzung übergeben.