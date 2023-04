Bis Montag müssen die Offerten für einen Anteil an den Medienrechten der Bundesliga vorliegen. Sechs sind in der Vorauswahl. Ein weiterer Interessent versucht, sich ins Spiel zu bringen. Es geht um einen Milliardenbetrag.

Bayern München gegen Borussia Dortmund, 26. Spieltag in der Allianz Arena am 1. April 2023: Matthijs de Ligt (l) und Jude Bellingham von Dortmund kämpfen um den Ball. Bild: dpa

Nicht nur die Bundesligasaison geht in ihre heiße Phase; zwei Punkte trennen den FC Bayern München und Verfolger Borussia Dortmund vor dem 29. Spieltag. Auch das Projekt „Power“ wird konkret: Bis Montag sollen interessierte Finanzinvestoren Angebote einreichen, um sich in Vermarktungsrechte der Bundesliga-Dachorganisation DFL einzukaufen.

Nach F.A.Z.-Informationen hat sich ne­ben den vorausgewählten sechs Betei­ligungsgesellschaften die amerikanische Sixth Street nochmals ins Spiel gebracht. Sie habe eine indikative Offerte eingereicht, lasse sich von dem früheren UBS- Deutschland-Vorstand Stefan Winter beraten. Dass Winter für das Haus neuerdings tätig ist, bestätigt sein Profil auf dem Netzwerk Linkedin, wo er eine Funktion als Senior Business Advisor von Sixth Street seit Oktober angibt.

Das US-Haus stoße aber auf Widerstand, ist aus Kreisen zu hören, die mit dem Verfahren vertraut sind. Die Beraterbanken Deutsche Bank und Nomura wollen den Kreis dem Vernehmen nach nicht noch einmal öffnen. Sie hatten im vergangenen Jahr mehr als 50 Investoren nach einem Katalog von Eignungskriterien durchleuchtet, an­gesichts des emotionalen Hintergrunds der Transaktion.

Kontroverses Thema

Der Einstieg von Private Equity in das deutsche Fußballgeschäft ist umstritten – unter Fans ebenso wie unter den Vereinen in der DFL, der Deutschen Fußball-Liga, in der sich die 36 Klubs der ersten und zweiten Bundesliga organisiert haben. Fragen wie Fanbindung und Kommerzialisierung des Sports unterscheiden das Verfahren von Deals im Maschinen-, Autobau oder in anderen Branchen, in denen Private Equity regelmäßig aktiv ist. Kandidaten schieden aus verschiedenen Gründen aus dem Prüfungsverfahren aus, Sixth Street etwa soll wegen unzureichender Präsenz in Deutschland durchgefallen sein.

In die Vorauswahl ist nun ein Sextett namhafter internationaler Beteiligungsgesellschaften gelangt: Advent, Black­stone, Bridgepoint, CVC, EQT und KKR. Die Frage wäre allenfalls, ob anderen Interessenten noch Zugang gewährt würde, falls keiner der sechs den ge­wünschten Betrag bietet. In Unternehmens- oder Anteilsauktionen anderer Branchen ist so etwas schon vorgekommen, im vorliegenden Fall gilt es als unwahrscheinlich. Vermutlich würde die DFL dann eher über andere Modelle nachdenken.

Die Investoren erhielten vor Wochen Unterlagen mit aktuellen Zahlen. Feilgeboten werden 12,5 Prozent an einer noch zu gründenden Gesellschaft, die über 20 bis 30 Jahre Medienrechte der Bundesliga vermarktet. Erwartet werden mehr als 2 Milliarden Euro Erlös. Die DFL soll mit einem Teil der Einnahmen und zu­sammen mit dem Investor die Digitalisierung vorantreiben und neue Vermarktungsmöglichkeiten er­schließen, um die Einnahmen aus der Rechtevermarktung dauerhaft zu steigern.

Andere Länder viel weiter

Im Vergleich zu anderen Ligen, allen voran der englischen Premier League, hinkt die Bundesliga hier weit hinterher. Nimmt die Premier League über die Auslandsvermarktung je Saison deutlich mehr als eine Milliarde Euro ein, sollen es im Falle der Bundesliga nur etwa 200 Millionen Euro sein. Auch die spanische La Liga erzielt deutlich mehr.

Der finanzielle Vorsprung wird gerade in England durch Vereinsinvestoren ge­stützt. Viele Klubs sind mehrheitlich im Besitz reicher Geldgeber, die hohe Summen für Spielereinkäufe bereitstellen. Manchester City gehört mehrheitlich ei­nem Scheich aus Abu Dhabi, Stadtkonkurrent Manchester United der ameri­kanischen Glazer-Familie, die gegenwärtig einen Käufer sucht.

Der FC Liverpool wiederum befindet sich über die Fenway Sports Group in Händen des US-Milliardärs John Henry. Neuer Besitzer von Chelsea ist seit Mai 2022 eine Gruppe um den amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly. Innerhalb dieser kurzen Zeit wurden rund 600 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben – wenngleich noch mit überschaubarem sportlichen Erfolg.

Deutsche Vereine können hier nicht mithalten. Eine Beteiligung von Investoren, wie sie gerade in England praktiziert wird, ist in Deutschland durch die geltende 50+1-Regel nicht möglich und gerade von vielen Fans nicht gewünscht. In den Fankurven der Stadien wa­ren zuletzt auch vielerorts Protestplakate gegen die Investorenpläne der DFL zu sehen.

Beratungen von Dienstag an

Am Dienstag wird es Gremiensitzungen geben. Falls die ersten indikativen Angebote interessant sind, soll zumindest schon eine Grundsatzentscheidung getroffen werden. Es ist aber auch vorstellbar, dass sich die Klubs noch eine Woche Bedenkzeit einräumen. Letztlich muss eine Zweidrittelmehrheit auf ei­ner außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL dafürstimmen. Sie dürfte Mitte Mai zusammenkommen.

Im Jahr 2021 hatte die DFL schon einmal einen Anlauf genommen, wobei es damals nur um Auslandsrechte ging. Das „Competition“ genannte Projekt scheiterte am Widerstand zu vieler Klubs. Zentrale Figur als Berater war schon damals, noch für Nomura, der Banker Patrik Zeigherman. Er ist gerade zum Wettbewerber Unicredit gewechselt, Hausbank der DFL. Die DFL lehnte eine Stellungnahme zum Verfahren, zu den sechs ausgewählten Investoren und zu Sixth Street ab. Die anderen Parteien lehnen einen Kommentar ab oder waren nicht erreichbar.

Unter den Bietern bringt CVC besonders viel einschlägige Erfahrung mit. Das Private-Equity-Haus schloss 2021 einen Deal mit La Liga in Spanien, der unter anderem eine Beteiligung an den Me­dienrechten umfasst – jene von Real Madrid, FC Barcelona und Athletic Bilbao ausgenommen. Voriges Jahr erwarb CVC in Frankreich 13 Prozent an einer neu gegründeten Tochtergesellschaft des Liga-Verbandes für die Vermarktung der Übertragungsrechte, wie sie jetzt die DFL plant. Das kann in der DFL-Auktion ei­nerseits als Vorteil ausgelegt werden – birgt andererseits die grundsätzliche Gefahr von Interessenkonflikten wegen des Wettbewerbs der Ligen. KKR bringt als ehemaliger Partner von Hertha BSC hiesige Fußballerfahrung mit; Haken könnte andererseits der große Minderheitsanteil am Medienkonzern Springer sein.