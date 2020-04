F.A.Z. exklusiv : Bundesländer fordern neue Hilfen für Solo-Selbständige

Die Bundesländer pochen auf wirksamere Unterstützung für Solo-Selbständige, die nicht auf die Corona-Soforthilfen des Bundes zurückgreifen können. „Wir sind tagtäglich mit Hunderten von verzweifelten Zuschriften konfrontiert“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Andreas Pinkwart (FDP) und Bremen, Kristina Vogt (Linke) an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Vogt führt derzeit den Vorsitz der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder, Pinkwart ist stellvertretender Vorsitzender.

Künstlern, freien Journalisten, Dozenten, Sporttrainern und vielen anderen Solo-Selbständigen brechen zwar die Umsätze und Einkommen weg, aber die meisten von ihnen können kaum betriebliche Sach- und Finanzaufwendungen geltend machen. „Diese Solo-Selbständigen gehen nach den gegenwärtigen Vorgaben des Bundes daher praktisch vollkommen leer aus“, schreiben Vogt und Pinkwart.

Bundesregierung gegen Pauschalhilfe

Vor zwei Wochen hatten die Länder schon einen ersten Vorstoß unternommen, um den Bund, begrenzt auf drei Monate, zu Corona-Pauschalhilfen für Solo-Selbständige zu bewegen. Mehr als anderthalb Millionen Kleinunternehmer seien in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Darauf habe die Bundesregierung gar nicht reagiert, hieß es aus Düsseldorf. Im Zweifel sei der einzige Ausweg für viele Solo-Selbständige bisher der Gang zum Amt, um unter erleichterten Zugangsvoraussetzungen für den Lebensunterhalt Arbeitslosengeld II zu beantragen.

Für den Fall, dass sich die Bundesregierung weiter gegen eine Pauschalhilfe sperrt, bringen Pinkwart und Vogt als Alternative ein „Optionsmodell“ ins Spiel. Betroffene hätten dann die Wahl, ob sie das vereinfachte Antragsverfahren für ALG II nutzen oder stattdessen einen Antrag auf Soforthilfe etwa in Höhe der Pfändungsfreigrenze (derzeit rund 1180 Euro im Monat) stellen. Auf diese Weise lasse sich das Verfahren „deutlich schlanker und bürokratieärmer“ gestalten, und die Jobcenter würden entlastet, heißt es in dem Brief. Je nach persönlichen Lebensumständen und in Abhängigkeit von den Kosten der Unterkunft könne die Soforthilfe für den Staat sogar kostengünstiger sein.