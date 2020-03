Medizintechnik von Dräger : Bund bestellt 10.000 Beatmungsgeräte

Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Dräger aus Lübeck hat von der Bundesregierung einen Großauftrag für 10.000 Beatmungsgeräte bekommen. Wie das Unternehmen am Freitagnachmittag in einer Pflichtmitteilung an die Finanzmärkte meldete, wird sich die Abwicklung des Auftrags über das ganze Jahr erstrecken. Dazu werde die Produktionskapazität des Konzerns in Lübeck „erheblich ausgeweitet“.

Außerdem liefere Dräger an die Bundesregierung persönliche Schutzausrüstung für das Personal in Krankenhäusern. Beides diene dazu, „die Versorgung im Gesundheitswesen auch bei einer Ausbreitung des Corona-Virus zu sichern“, heißt es in der Meldung weiter. Auf die wirtschaftliche Lage von Dräger und das Ergebnis wirkten sich die Aufträge positiv aus. Die genaue Größenordnung nach Abzug aller Kosten und Risiken sei aber noch nicht genau absehbar.

Schwerpunkt auf Einwegprodukten

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA ist börsennotiert. Ihre Stammaktien werden aber zu gut 70 Prozent von der Familie Dräger kontrolliert. Schon vor Bekanntwerden des Großauftrags hatte eine Sprecherin auf Anfrage mitgeteilt, dass das Unternehmen in der aktuellen Situation an seiner Kapazitätsgrenze arbeitet. „Wir sehen eine weltweit stark erhöhte Nachfrage nach Atemschutzmasken“, sagte sie. „Unsere Produktion in Schweden und Südafrika ist voll ausgelastet und bis in die zweite Jahreshälfte ausverkauft.“ Der globale Marktanteil von Dräger in diesem Geschäft sei aber vergleichsweise klein, ebenso wie der Anteil am eigenen Umsatz.

Auch der Bedarf an Beatmungsgeräten und Zubehörprodukten – von Atemschläuchen, Filtern und Beatmungsmasken bis hin zu weiterem Zubehör für die Sauerstofftherapie – sei deutlich angestiegen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Einwegprodukten liege. Dräger habe darauf reagiert: „Die wöchentliche Produktion bestimmter Beatmungsgeräte haben wir zuletzt deutlich gesteigert“, sagte die Sprecherin.

Nur begrenzt verfügbar

Auch an anderer Stelle habe das Management Schritte eingeleitet, um die „kontinuierliche Versorgung mit diesen Produkten auch auf dem aktuell erhöhten Bedarf soweit wie möglich sicherzustellen“. An einigen Stellen könne es aber Engpässe geben. So seien Testräume für Beatmungsgeräte nur begrenzt verfügbar. Zudem könne eine Knappheit bestimmter Produkte wegen der globalen Lieferketten und reduzierten Transportkapazitäten nicht völlig ausgeschlossen werden.

Am Donnerstagabend hatte die Bundesregierung als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus angekündigt, die Beatmungskapazitäten in Deutschland deutlich auszubauen. Damit will Berlin sicherstellen, dass auch während einer fortgesetzten Infektionswelle genug Möglichkeiten für eine Behandlung zur Verfügung stehen.