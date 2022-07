Tiny Houses : Gefangen im Dickicht des Baurechts

Werden auch in Deutschland immer beliebter: Siedlung von Tiny Houses in den Vereinigten Staaten. Bild: AP

Die Tiny-House-Deutschland-Gruppe auf Facebook hat fast 70.000 Mitglieder. „In der Pandemie hat sich die Zahl verdreifacht“, sagt Regina Schleyer. Für die Vorsitzende des neu gegründeten Tiny-House-Verbandes ein wichtiges Indiz, dass das Interesse an den Minihäusern weiter wächst. Tatsächlich fehlen nach wie vor verlässliche Daten. Die kleine, lebendige Szene der Minihaus-Interessierten beginnt sich erst langsam zu professionalisieren. Rund um das erstmals veranstaltete Tiny House Festival der Messe Karlsruhe – die erste Ausstellung ihrer Art in Deutschland – ist die Zuversicht allerdings groß. Der Markt werde weiter wachsen, darüber sind sich alle einig. Einziges Problem: das Baurecht.

Christian Brecht, der die bis dato einzige Marktstudie erhoben hat, schätzt das Marktpotenzial in Deutschland auf 3,9 Milliarden Euro. 60.000 potenzielle Bauherren könnten sich demnach ein Tiny House für sich vorstellen. Die Treiber seien vielfältig: Es fehle an bezahlbaren Wohnungen, in drei Viertel aller Haushalte lebten nur ein oder zwei Personen, die Zahl der Sozialwohnungen sei stark gesunken, zudem besäßen 58 Prozent der Menschen in Deutschland kein Wohneigentum. Gemessen an dem Potenzial, ist der Markt allerdings noch klein: 2019 – neuere Zahlen gibt es nicht – sind nach Brechts Erhebungen in Deutschland gerade mal 753 Tiny-Häuser verkauft worden – durchschnittlich 28,7 Quadratmeter klein und 67.000 Euro teuer.