Der Telekom-Vorstandsvorsitzende Tim Höttges kritisiert die Regulierung in Europa – und kündigt an, sich stärker in den USA umzuschauen. Denn dort brummt das Geschäft.

Die Deutsche Telekom kritisiert die Regulierung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und droht damit, künftig noch stärker als bisher auf die Vereinigten Staaten zu setzen. „Die Überregulierung, die muss aufhören. Wenn das nicht passiert, werden immer mehr Unternehmen abwandern“, sagte der Telekom-Vorstandsvorsitzende Tim Höttges am Donnerstag zur Vorlage der Halbjahreszahlen von Deutschlands größtem Telekommunikationskonzern.

Der amerikanische Markt sei viel klüger reguliert, 5 G wachse schneller, und ein neuer Glasfasermarkt entstünde dort gerade. „Wir müssen nicht an Standorten investieren, wo die Chancen negativ sind“, sagte Höttges, und damit meint er seine anderen Märkte, Europa und dort vor allem Deutschland. Die Anteilseigner erwarteten von dem Konzern, dort zu investieren, wo Chancen bestünden, auch Erträge zu erwirtschaften.

Doch alle Telekommunikationsunternehmen, die nur in Europa tätig seien, hätten in den vergangenen Jahren mehr als die Hälfte ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt – was Höttges auf die Rahmenbedingungen schiebt. Die Telekom stünde nur aufgrund ihres starken Amerika-Geschäfts vergleichsweise stark da. „Wir dürfen nicht zusehen, wie unser Kontinent weiter abgehängt wird“, sagte Höttges. Sonst werde die Aufholjagd in der Digitalisierung scheitern, schließlich sei man im internationalen Wettbewerb mit einer „brutal starken“ amerikanischen Digitalwirtschaft.

Die europäischen Telekommunikationsunternehmen verdienten teilweise nicht mehr ihre Kapitalkosten, gleichzeitig würden die Rufe immer lauter nach mehr Ausbau von 5 G und Glasfaser, aber zu geringeren Preisen. Im Vergleich zu Amerika erziele die Industrie nur ein Drittel des Umsatzes je Kunde, trotzdem diskutiere die Branche hierzulande mit Politik und Regulierern über Regeln wie eine Dienstanbieterverpflichtung. Die drei großen Netzbetreiber Telekom, Telefónica und Vodafone wehren sich gegen solch einen Plan, der vorsieht, dass sie auch anderen Unternehmen wie 1&1 oder Freenet Zugriff auf ihre Netze geben müssen und im Gegenzug Mieteinnahmen dafür bekommen.

„Wo soll das hinführen, wenn Amazon und Co. Zugriff auf Infrastruktur bekommen, die Milliarden verschlungen haben?“, fragte Höttges lakonisch. Das würde definitiv Auswirkungen auf den Netzausbau haben, sagte der Telekom-Vorstandsvorsitzende, ohne genauer ins Detail zu gehen, was das für Investitionen in Deutschland bedeuten könnte. „Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Warum sollten wir das Netz für alle aufbauen?“, fragte Höttges. Der Wettbewerb hierzulande sei schon groß, im Vergleich zu Europa hätten die Diensteanbieter einen viel größeren Marktanteil, begünstigt durch die Regulierung.

Auch das Geschäft seines Wettbewerbers Vodafone mit 1&1, bei dem das britische Unternehmen dem Mobilfunker aus Montabaur Zugriff auf sein 5-G-Netz gewährt, sieht Höttges kritisch. „Dieser Deal ist sicherlich nicht gut für den deutschen Mobilfunkmarkt.“ Das verändere die lange gültige Arithmetik, dass Unternehmen dafür belohnt würden, wenn sie in Netze investierten. Schließlich habe 1&1 selbst noch gar kein Netz aufgebaut. Der Konkurrent hat bislang noch wenig Masten installiert und hat derzeit eine Roaming-Vereinbarung mit Telefónica, die allerdings nur das 4-G-Netz umfasst. Mit dem neuen Partner Vodafone können die Mobilfunkkunden von 1&1 auch in das 5-G-Netz, bis der Konzern seine weißen Flecken mit eigenen Antennen und einem eigenen Netz beseitigt hat.

Für die Telekom lief es im zweiten Quartal in Deutschland gut, der Konzern gewann 319.000 Mobilfunkkunden dazu, was fast zwei Drittel mehr ist, als Analysten erwartet hatten. Gleichwohl ging der Umsatz auf Konzernebene gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 27,2 Milliarden Euro zurück. Das lag daran, dass die Telekom in Amerika deutlich weniger Endgeräte verkauft, das Leasing dort hat der Konzern zurückgefahren.

Außerdem hat der schwache Dollar die Bilanz belastet, kommt der größte Anteil für den Konzern doch aus dem Amerikageschäft. Die Telekom hielt zu Ende Juni 51,3 Prozent an T-Mobile US. Eine Gefahr der Abhängigkeit von dem Geschäft dort sieht Höttges nicht, im Gegenteil höchstens ein „Luxusproblem“: „Ich würde in den USA alles genauso wieder machen“, sagte der Telekom-Chef. Nur dadurch sei die Bilanz des Konzerns so stark, dass sie so viel investieren könnten.

Im zweiten Quartal stieg das operative Ergebnis inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent auf gut 10 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erhöhte die Telekom ihren Ausblick für das Ebitda AL um 100 Millionen Euro auf 41 Milliarden Euro. Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) soll weiterhin mehr als 16 Milliarden Euro betragen.

Im ersten Halbjahr hat die Telekom 9,2 Milliarden Euro investiert, die Investitionen sollen nicht zurückgefahren werden. Gleichwohl spürt auch der Dax-Konzern die höheren Preise für Energie und Material. Allein in Deutschland bezieht die Telekom 2,3 Terawattstunden Strom im Jahr. „Anders als andere Industrien können wir aufgrund des Wettbewerbsdrucks höhere Kosten nicht durch Preiserhöhungen kompensieren“, sagte Höttges. Daher wolle das Unternehmen effizienter werden und Geld sparen. So will das Unternehmen in den Zentralfunktionen und den sogenannten Shared Services Kosten sparen. Helfen sollen dabei auch Digitalisierung und KI, Routinetätigkeiten könnten etwa durch digitale Prozesse und Künstliche Intelligenz ersetzt werden, argumentierte Höttges. Die Digitalisierung in Deutschland würde nicht an den Netzen scheitern, sagte der Telekom-Vorstandsvorsitzende. „Das Problem ist die mangelnde Bereitschaft zur Digitalisierung in der Verwaltung und der Gesellschaft.“