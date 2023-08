Immerhin, die Erkenntnis ist da: „Menschen und Betriebe werden jeden Tag durch überbordende Bürokratie ausgebremst“, twitterte Bundesfinanzminister Christian Lindner vor wenigen Tagen. „Das gefährdet Wachstum und Arbeitsplätze und muss deshalb aktiv zurückgeschnitten werden.“

Der FDP-Politiker ist nicht der Einzige, der dieser Tage einen Bürokratieabbau fordert. Anlass ist, dass die deutsche Wirtschaft in der Krise steckt: erst die Rezession, dann die Stagnation – und für die zweite Jahreshälfte sieht es nicht besser aus. Neben den hohen Energiekosten, der Inflation, den gestiegenen Zinsen und der schwachen Weltwirtschaft wird als Grund immer wieder auch die überbordende Bürokratie genannt.

Dagegen etwas zu unternehmen, hatte die Ampelregierung schon in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt – und zwar in Form eines neuen Bürokratieentlastungsgesetzes. In einem ersten Schritt hat das Bundesjustizministerium vor einiger Zeit das Ausmaß an Überregulierung erhoben: 57 Verbände, darunter auch die aus der Wirtschaft, haben 442 Vorschläge eingereicht, wie sich Bürokratie abbauen ließe. Etwa im Steuerrecht, im Handel oder beim Anwerben ausländischer Fachkräfte.

Umgesetzt sind diese bisher aber noch nicht. Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums teilte auf Anfrage mit, die deutsche Wirtschaft befinde sich derzeit in einer schwierigen Lage. Daher sei es „oberste Priorität, diese mit entsprechenden Maßnahmen, zu welcher der Bürokratieabbau gehört, zu entlasten“. Ein Referentenentwurf für das geplante Bürokratieentlastungsgesetz solle „noch in diesem Jahr erarbeitet werden“. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP kündigte am Freitag auf der Plattform X - ehemals Twitter - an, bis Ende August Eckpunkte für das Gesetz vorzulegen. Seiner Einschätzung nach leidet ein Teil der deutschen Wirtschaft sogar unter einem „Bürokratie-Burn-Out“.

Aus Sicht der deutschen Wirtschaft kann die Entlastung gar nicht schnell genug kommen. Hier berichten sechs Unternehmerinnen und Unternehmer, mit welchen Vorschriften und Problemen sie sich tagtäglich rumschlagen – und welche Regelungen sie als Allererstes abschaffen würden.

Friedemann Kunz, Geschäftsführer von Scanhaus Marlow

Was den Hausbau bremst

Fragt man Friedemann Kunz, den Chef von Scanhaus Marlow, nach den lähmendsten Auswüchsen der Bürokratie, zählt er gleich eine ganze Palette an Themen auf. Was ihn besonders umtreibt, sind die Vorschriften im für ihn wichtigsten Feld: dem der Bauordnungen und Förderrichtlinien.

Insbesondere die fehlende Einheitlichkeit stört den Fertighaushersteller. Es gebe „sechzehn verschiedene Landesbauordnungen, die sich in vielen Punkten unterscheiden“, so Kunz. Die Landesbauordnungen würden von den Landkreisen zudem unterschiedlich ausgelegt, auch gebe es keine einheitlichen Bearbeitungszeiten der Bau­anträge. „Die vorgegebene Bearbeitungszeit wird oft auch dadurch verlängert, dass die Anzeige von Nachforderungen erst kurz vor Ablauf der Bearbeitungszeit erfolgt.“ Nach dem Nachreichen der Restunterlagen beginne die Bearbeitungsfrist dann von vorn.

Darüber hinaus seien zu viele Behörden beteiligt, was die Prozesse verlangsame: „Bauamt, Umweltamt, Verkehrs­behörde, Prüfstatiker, Brandschutz­prüfer und viele mehr.“

Weiter gehe es mit der KfW-Förderung. „Informationen über endgültige Förderrichtlinien kommen viel zu spät, und es gibt keine ausreichenden Übergangsfristen, sodass Unternehmen und Bauherren sich auf Änderungen nicht rechtzeitig einstellen können“, so Kunz. Diskussionen über Änderungen würden die Bauherren verunsichern, die dann eher „abwarten, statt zu investieren“.