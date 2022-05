Bürger-Chef Martin Bihlmaier : Die großen Pläne des Maultaschen-Königs

Aktualisiert am

In Baden-Württemberg essen die Menschen im Schnitt 42 Maultaschen im Jahr. Nun soll die schwäbische Spezialität auch den Rest der Republik erobern. Dazu hat Bürger-Chef Martin Bihlmaier in seinem Unternehmen die „Attacke Deutschland“ ausgerufen.

Nach Schätzungen der Bürger GmbH & Co. KG werden von den Deutschen ca. acht Maultaschen pro Jahr verzehrt Bild: Bürger GmbH & Co. KG

Martin Bihlmaier ist ein Botschafter in Sachen Maultaschen. Der 48 Jahre alte Geschäftsführer des Teigwaren-Spezialisten und Maultaschen-Marktführers Bürger GmbH & Co. KG mit Sitz in Ditzingen bei Stuttgart setzt seit Jahren alles dran, die regionale schwäbische Spezialität auch im Norden von Deutschland zu etablieren.

Doch gerade plagen den Betriebswirt und Chef des Familienunternehmens ganz andere Sorgen: Die steigenden Preise für die Rohstoffe und die Frage der Energieversorgung. Er habe Angst davor, dass es kein Gas mehr gebe. Das Gas wird in der Produktion in Crailsheim für den Betrieb des Schnelldampferzeugers benötigt. Denn die Maultaschen gehen am Ende der Produktion durch den Dampfgarer bei mehr als 90 Grad.