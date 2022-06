Erfolgreichste K-Pop-Band : BTS-Pause kostet 1,7 Milliarden Dollar Börsenwert

Die sieben Mitglieder der südkoreanischen Boygroup BTS wollen als Gruppe eine Auszeit einlegen und sich stattdessen vorerst auf Soloprojekte konzentrieren. Die Pause auf unbestimmte Zeit kündigte die populäre Band auf einem am Dienstagabend veröffentlichten Youtube-Video an, das sie bei ihrem jährlichen „Festa“-Abendessen zum Gründungstag der Band zeigt. Die Band nehme sich jetzt „eine Auszeit“, sagte der 29 Jahre alte Suga.

Er habe immer gedacht, dass sich BTS von anderen Bands unterscheide, sagte der 27-jährige Rapper RM, der auch als Bandleader gilt. „Doch wusste ich nicht mehr, welche Art von Band wir sind.“ Er und seine Kollegen beabsichtigten, Solo-Alben vorzulegen. „Ich fühle mich als wäre ich eine Maschine geworden,“ fügt einer der Sänger hinzu. Das gemeinsame Abendessen fand anlässlich des neunten Gründungstags von BTS statt.

Anleger reagieren auf die Pause mit Verkäufen

Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup ist Südkoreas erfolgreichster Musikexport. Die Band singt vor allem in ihrer Muttersprache, hat aber Millionen Fans auf der ganzen Welt. 2020 stürmte BTS mit ihrer englischen Single „Dynamite“ als erste südkoreanische Band an die Spitze der US-Charts. Bei den American Music Awards im November 2021 räumten die Popstars drei Trophäen ab, darunter den Hauptpreis als Künstler des Jahres.

BTS gelten als die gegenwärtig größten Stars des koreanischen Pop (K-Pop). Die Abkürzung BTS steht für „Bangtan Sonyeondan“, was so viel heißt wie „Kugelsichere Pfadfinder“.

An den Börsen kam die Nachricht der Popstars nicht gut an: Der Kurs des südkoreanischen Unterhaltungsunternehmens Hybe, bei dem BTS unter Vertrag steht und zu dem auch das Label Big Hit Music gehört, verlor am frühen Mittwochmorgen 27,5 Prozent an der südkoreanischen Börse. Damit verlor das Unternehmen 1,7 Milliarden Dollar an Börsenwert innerhalb weniger Stunden.

Hybe-Kurs stand schon vorher unter Druck

Der Kurs hatte schon in den vergangenen Monaten nachgegeben, da aus einem anderen Grund eine mögliche Pause der Band im Raum stand. Das älteste Bandmitglied, Jin (29), muss nach aktueller Lage der Dinge bald den in Südkorea für gesunde Männer obligatorischen Wehrdienst von 18 bis 22 Monaten antreten. Aktuell wird über eine Gesetzesvorlage debattiert, die Pop-Stars, die das Ansehen des Landes international steigerten, von der Pflicht ausnimmt.

Unter diese Kategorie fiele jedes Mitglied der Gruppe zweifellos. Die Band belegte 2021 das zweite Jahr in Folge der Bestenliste des Label-Dachverbandes Ifpi, der stets die über alle Formate hinweg erfolgreichsten Interpreten eines Jahres kürt. Taylor Swift, Adele und Drake mussten sich hinter der Gruppe einreihen.

Mehr zum Thema 1/

BTS sind der wichtigste Umsatztreiber von Hybe. Während die Einnahmen aus der Vermarktung der Aufnahmen der Gruppe allen voran über das Streaming weiterhin fließen, wäre eine Konzertpause ein empfindlicher Schlag. In diesem Fall könnten die Einnahmen für das laufende Jahr um 25 Prozent niedriger ausfallen als bislang prognostiziert, erklärte Lee Hyein, ein Analyst der Investmentbank Yuanta Securities.

Deal mit Justin Bieber-Manager

BTS sind freilich nicht die einzigen erfolgreichen Künstler aus dem Portfolio von Hybe. Das Unternehmen arbeitet beispielsweise auch mit der Band Seventeen zusammen. Nicht zuletzt um die Abhängigkeit von BTS zu verringern und sich breiter aufzustellen, hatte Hybe überdies im April vergangenen Jahres für rund eine Milliarde Dollar Ithaca Holdings von Scooter Braun übernommen, der unter anderem als Manager von Justin Bieber fungiert. Braun hatte in der Vergangenheit zudem das alte Label von Taylor Swift, Big Machine Records und damit die Rechte an ihren alten Aufnahmen gekauft.

Gemeinsam mit dem größten Musikunternehmen der Welt, Universal Music, will Hybe zudem eine neue internationale Boygroup casten und aufbauen. Universal fungiert seit einiger Zeit als Vertriebspartner für die Werke von BTS „in den USA und anderen Regionen“, wie es im Oktober hieß.

Hybe hatte 2018 für die englisch- und koreanisch-sprachigen Veröffentlichungen einen entsprechenden Deal mit Sonys Label Columbia Records und der Service-Sparte des Konzerns, The Orchard, abgeschlossen. Für den Vertrieb der japanisch-sprachigen Werke wiederum war auch zuvor schon Universal zuständig gewesen.