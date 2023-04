Aktualisiert am

Der Tabakriese British American Tobacco (BAT) zahlt in den USA wegen Verstößen gegen Nordkorea-Sanktionen umgerechnet rund 570 Millionen Euro Strafe. Der britische Konzern gab am Dienstag eine Zahlung von 635 Millionen Dollar an die US-Behörden bekannt. Im Gegenzug werden US-Ermittlungen zu den Sanktionsverstößen eingestellt.

BAT-Chef Jack Bowles erklärte, das Unternehmen bedaure früheres „Fehlverhalten“ im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten der Jahre 2007 bis 2017. Demnach wurden alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Nordkorea im September 2017 eingestellt.

Das US-Justizministerium erklärte, British American Tobacco und ein Tochterunternehmen in Singapur hätten einen „ausgeklügelten Plan“ ausgeheckt, um unter Umgehung von US-Sanktionen Tabakprodukte in Nordkorea zu verkaufen. Das Ministerium sprach von einer Strafe von mehr als 629 Millionen Dollar.

„Das ist die höchste Strafe im Zusammenhang mit Nordkorea-Sanktionen in der Geschichte des Justizministeriums“, erklärte Ministeriumsvertreter Matthew Olsen in Washington. Das sei eine „Warnung an Unternehmen überall über die Kosten und Konsequenzen von Verstößen gegen US-Sanktionen“.

Die internationale Staatengemeinschaft hat wegen Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm eine Reihe von Sanktionen gegen das Land verhängt. Der Führung in Pjöngjang gelingt es aber immer wieder, die Sanktionen zu umgehen.