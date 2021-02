KPMG-Chef muss gehen : „Hört auf zu jammern!“

Bill Michael, der Vorsitzende von KMPG in Großbritannien, muss seinen Hut nehmen, nachdem er Mitarbeitern „Hört auf zu jammern!“ (Stop Moaning!) zugeschnauzt hatte. Der Australier hat seinen Rücktritt erklärt, wie am Freitag bekannt wurde. „Es tut mir wirklich leid, dass meine Worte meine Kollegen verletzt haben“, schrieb Michael in einer Erklärung. Angesichts dessen sei seine „Position unhaltbar“ und er werde das Unternehmen verlassen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Der 52-Jährige Michael hatte KMPG UK seit dem Jahr 2017 geführt. Anfang dieser Woche hatte er in einer Onlinekonferenz vor etwa 1500 Unternehmensberatern auf Klagen über Arbeitsbedingungen in der Corona-Zeit geantwortet, sie sollten „aufhören zu jammern“. Er soll hinzugefügt haben: „Hört auf, die Opferkarte zu spielen“. Als erstes hatte die Zeitung „Financial Times“ über die Äußerungen berichtet, die in der Unternehmensberatung für großen Unmut sorgten. In internen Foren beschwerten sich Mitarbeiter über Michaels Führungsstil. Einige hoben auch sein jüngstes Gehaltspaket von 1,7 Millionen Pfund (1,9 Millionen Euro) hervor. Die Foren wurden daraufhin zeitweise abgeschaltet.

Bina Mehta wird neue Chefin

Nun hat die KPMG-Spitze nach mehreren Tagen mit Negativschlagzeilen offenbar die Notbremse gezogen. Bina Mehta wird die Firma künftig gemeinsam mit Mary O'Connor leiten. Sie sagte am Freitag: „Bill hat einen riesigen Beitrag für unsere Firma geleistet über die vergangenen dreißig Jahre und besonders in den letzten drei Jahren als Vorsitzender. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Bill Michael selbst hatte es in der Corona-Krise schwer getroffen: Er war vergangenes Jahr mit dem Virus infiziert und musste im Krankenhaus behandelt werden.

KMPG UK hat 2020 4 Prozent seines Umsatzes verloren, bleibt mit 2,3 Milliarden Pfund (2,6 Milliarden Euro) Einnahmen aber klar eine der vier größten Unternehmensberatungen des Königreichs. Der Gewinn fiel um 6 Prozent auf 288 Millionen Pfund. Die 582 Partner von KPMG UK mussten einen Einschnitt um 11 Prozent hinnehmen. Ihre Gehaltspakete liegen mit durchschnittlich nun 572.000 Pfund immer noch bei einem Vielfachen des Durchschnittsverdiensts.

Außerdem hat die Unternehmensberatung mehr als 40 Millionen Pfund investiert, um Arbeitsplätze im Homeoffice für die Mitarbeiter einzurichten. Michaels Äußerungen waren offenbar darauf gerichtet, dass die KPMG-Mitarbeiter sich nicht so sehr beklagen könnten, denn immerhin seien sie weiter beschäftigt, wurden nicht zwangsbeurlaubt und verdienten besser als die meisten im Lande. Michael hatte seinen Mitarbeitern auch geraten, Hilfe zu erbitten, wenn sie welche benötigten. KPMG UK beschäftigt etwa 19.000 Mitarbeiter auf der Insel.

In seiner Zeit als Chef hatte KPMG einige Erfolg vorzuweisen, aber auch Misserfolge und Skandale. Ein schwerer Imageschaden entstand durch die positive Prüfung der Jahresabschlüsse des Bauunternehmens Carillion, das 2018 zusammenbrach. Die britische Regulierungsbehörde FRC fand bei einer Untersuchung der Vorgänge nach Medienberichten Mängel der KPMG-Buchprüfer.