„Geschäftsmodell Aktivismus“ : So ein Siemens-Aktionärstreffen gab es noch nie

Trump, Boris Johnson, Coronavirus – und Greta Thunberg: Der amerikanische Präsident, der britische Premier, die Lungenkrankheit und die Gründerin von Fridays For Future (FFF) schmücken auf der Frontseite die Präsentation des Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser auf der Pressekonferenz am frühen Mittwochmorgen, vor Beginn einer turbulent werdenden und bislang auch einmaligen Hauptversammlung des Münchner Technologiekonzerns.

Kaeser beschreibt die Herausforderungen, die dem Unternehmen in den nächsten Quartalen und Jahren. Während er drinnen zusammen mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und seinem designierten Nachfolger Roland Busch spricht und schon einmal auf einen „sehr langen Tag“ einstimmt, formieren sich draußen die ersten Klimaschützer und Demonstranten gegen Siemens – recht überschaubar zunächst, friedlich und ruhig.

Ordnungs-, Sicherheits- und vor allem Polizeikräfte sind unübersehbar und stark präsent, nicht auszudenken, würde einigen Protestierern gelingen, auf das Dach der Olympiahalle zu gelangen. „Nur zwei Leute da oben“, hieß es heute morgen, „und wir müssen die Halle räumen“.

Einige Aktivisten dringen in Zentrale ein

Es ist nicht gelungen, die Hauptversammlung startete plangemäß um 10 Uhr. Zuvor hatte in der Halle eine Kette von Sicherheitskräften das Podium bei dem „Meet and Greet“ abgeriegelt, bei dem Aktionäre traditionell mit dem Vorstand vor Beginn der Veranstaltung plaudern können. Es soll Hinweise von der Polizei gegeben haben, dass sich „Radikale“ einschleusen wollten, also Störer.

Abwegig sind solche Befürchtungen nicht. Greenpeace hatte am Vortag einen Coup gelandet und an der Zentrale am Wittelsbacher Platz ein riesiges Transparent mit der Aufschrift „Buschbrände beginnen hier, #stopadani“ unterhalb des Siemens-Schriftzuges aufgehängt. Einige Aktivisten sind auch in die Zentrale eingedrungen. Alles ging ganz schnell: Ein Wagen mit abgedeckter Drehleiter schwenkte in die Nebenstraße des Gebäudes ein, in Windeseile kletterten die Aktivisten die Leiter hoch. Gesprächsangebote durch Kaeser hatten sie abgelehnt.

Man habe eher im Umfeld der Olympiahalle Aktionen erwartet. Da geschah am Vormittag noch nicht viel, auch wenn die Klimaaktivisten von FFF, Campact oder Extinction Rebellion am Osteingang der Halle mit ihrer Menschenkette mit schätzungsweise 50 bis 60 Teilnehmern sangen und damit die heran schlendernden, eher teilnahmslosen Siemens-Aktionäre vor dem Eingang unterhalten wollten. Auch in der Halle alles friedlich, alles ruhig, keine Transparente, keine Buhrufe, keine Demonstrationen, keine Unmutsäußerungen.

Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Der Auftakt des Aktionärstreffen ist ohne Störungen verlaufen. Und doch geht man im Tagesverlauf von einer stark steigenden Temperatur der Stimmung aus. Hitzige Debatten sind nicht auszuschließen. Vor Beginn der Aussprache lagen bereits mehr als 50 Wortmeldungen vor.

Das Treffen wird sich bis weit in den Abend hinziehen. Allein von Umweltaktivisten werden zahlreiche Reden erwartet. Nicht nur Helene Marschall (17 Jahre) von FFF aus Frankfurt tritt auf, auch ein Redner der Organisation aus München. Sprecherin Luisa Neubauer ist im Saal, falls Kaeser sie persönlich ansprechen sollte im Hinblick auf die unterschiedlichen Auffassungen, ob er ihr einen Sitz in einem Aufsichtsgremium angeboten hat oder nicht.