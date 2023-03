Aktualisiert am

Christian Kohlpaintner leitet den Chemikalienhändler Brenntag. Er erklärt die Folgen billiger Energie in Nordamerika und wie er aktivistische Investoren von einer Aufspaltung abbringen will.

Herr Kohlpaintner, aktionistische Investoren fordern die Aufspaltung von Brenntag. Raubt Ihnen das den Schlaf?

Ich bin zum Glück grundsätzlich mit einem recht guten Schlaf gesegnet. Es geht darum, sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen und darzulegen, warum wir unsere Strategie für richtig halten.

Haben sich Engine Capital und Prime­stone Capital nach der Vorlage der Jahreszahlen schon bei Ihnen gemeldet?

Wir haben sehr intensive Diskussionen mit allen unseren Aktionären. Natürlich haben einige auch unterschiedliche Anliegen und Sichtweisen. Wir sind im konstruktiven Dialog, in dieser Woche ist unsere Finanzvorständin in der Schweiz, und ich bin in London im Rahmen unserer Roadshows. Das ist unser ganz normales Geschäft.