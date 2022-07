Brauerei Veltins : „Das Fassbier ist zurück“

Monatelang stand in den vergangenen beiden Jahren die Fassbierabfüllung bei Veltins im Sauerland still, weil die Gastronomen ihre Kneipen, Clubs und Restaurants geschlossen hatten und niemand Bier in Fässern kaufen wollte. Alles frisch gebraute Bier wurde während der Pandemie in Flaschen abgefüllt, um sie über die Getränke- und Supermärkte direkt an die Endkunden zu verkaufen. Seit die Gastronomen wieder geöffnet haben läuft auch das Geschäft mit dem Fassbier wieder. Veltins hat im ersten Halbjahr insgesamt sogar so viel Bier gebraut wie noch nie in der fast 200 Jahre dauernden Brauereigeschichte. 1,7 Millionen Hektoliter waren es von Januar bis Juni 2022, rund 10 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

„Der Markt ist besser als die Stimmung“, sagt der Veltins-Generalbevollmächtigte Michael Huber im Gespräch mit der F.A.Z: „Es wird zu laut geklagt in der Branche. Ich glaube, dass gerade alle Brauereien wachsen“. Das Fassbier kehre zurück, im Gegenzug werde jetzt wieder etwas weniger Flaschenbier getrunken, erklärt Huber. Die Gastronomie und der Handel entwickelten sich derzeit zwar unterschiedlich, insgesamt aber zeigt der Trend klar nach oben. Die Gastronomie habe eine ganz schwere Zeit hinter sich, dank der Staatshilfen scheine es dort aber „keine langfristigen Schäden“ zu geben durch die Pandemie, sagt Veltins-Marketinggeschäftsführer Volker Kuhl und lobt die (alte) Bundesregierung: „Der Staat hat der Gastronomie viel geholfen“.