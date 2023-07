Die Ursache für den Brand auf der Fremantle Highway ist noch nicht bekannt, aber dass sich das Feuer auf dem Autofrachter rasend schnell ausbreitete und durch die Crew nicht zu stoppen war, dürfte mit der Tatsache zusammen hängen, dass das Schiff Elektro-Autos geladen hatte. Für die besondere Gefahr, die durch die Batterien ausgeht, sind die Schiffe aber in der Regel gar nicht ausgestattet – weil sie als solche bisher gar nicht definiert ist. „Da eine erhöhte Gefahr von Elektrofahrzeugen bisher nicht nachgewiesen werden konnte, bestehen für deren Transport keine zusätzlichen Sicherheitsvorschriften“, erklärt eine Sprecherin des Reederverbands VDR gegenüber der F.A.Z.

Allerdings prüfe der internationale Verband IMO (Internatonal Maritime Organization) aufgrund der Schiffsbrände in der jüngeren Vergangenheit derzeit, ob es notwendig sei, die Vorschriften für den Transport von Fahrzeugen anzupassen. Ein ähnliches Unglück wie jetzt mit der Fremantle Highway hatte es schon einmal vor den Azoren gegeben, als die Weltöffentlichkeit allerdings mehr mit dem Ukrainekrieg befasst war: die Felicity Ace mit 4000 Autos an Bord sank nach tagelangen Lösch- und Schleppversuchen am 1. März 2022.

Aus Sicht von Sicherheitsexperten gibt es gar keinen Zweifel daran, dass Transporte von Elektroautos anders gesichert werden müssten als es bisher üblich war. Die Brandschutz-Bestimmungen für Autotransporter sind demnach nicht nur mangelhaft, sondern könnten sogar gefährlich sein, wenn Zellen in Brand geraten, erklärt Dirk Sedlacek, Leiter der Aus- und Weiterbildung am Institut für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit in Rostock. „Thermal runaway“ heißt das Hauptproblem, das die Batterien in sich bergen: Wird eine Zelle innerhalb der Batterie warm (etwa durch einen Kurzschluss, eine Beschädigung oder einen Produktionsfehler), kommt es innerhalb der Batterie wie bei einer Silvesterrakete zu einem Kaskadeneffekt. „Die nächste Zelle fängt Feuer und so weiter – bis alle Zellen ausgebrannt sind“, beschreibt Sedlacek das explosionsartige Ausbreiten des Feuers.

„Da würden wir unsere Leute nicht reinschicken“