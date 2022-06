Bosch-Chef im Interview : „Autos mit Verbrenner wird es weiter geben“

Herr Hartung, Sie führen den größten Autozulieferer der Welt. Was halten Sie vom Beschluss des Ministerrats zum Verbrennerverbot in der EU vom Jahr 2035 an?

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge



Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Wir können das Ziel mittragen, die CO 2 -Emissionen von Neufahrzeugen bis 2030 um 55 Prozent und bis 2035 um 100 Prozent zu senken. Doch für die Entscheidung sind zwei Aspekte wichtig: Die verbindliche Technologieentscheidung für das Jahr 2035 schränkt den Spielraum für Innovationen zu stark ein. Man trifft so Annahmen über einen Zeitraum von 13 Jahren hinweg, ohne die Bandbreite möglicher Innovationen zu kennen. Daher sind wir grundsätzlich für einen technologieoffenen Ansatz und begrüßen eine Öffnungsklausel, wie möglicherweise die nun von den EU-Umweltministern zu den E-Fuels gefundene. Weltweit wird es ohnehin weiter Autos mit Verbrennungsmotor geben, und die können auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 2035 ist für die Autoindustrie nicht weit weg. Europa sollte in diesem Zeitraum innovationsfreudig bleiben.

Und der zweite Aspekt?

2035 wird noch ein Großteil der Autos mit Verbrennungsmotor fahren. Wie wird diese Flotte zumindest in Teilen CO 2 -neutral, ohne dass ich sie komplett austauschen muss? Wir haben weltweit 1,4 Milliarden Fahrzeuge auf den Straßen, bauen aber aktuell im Jahr nur rund 80 Millionen. Demnach dauert es 25 Jahre, bis wir alle Fahrzeuge ausgetauscht haben. Deshalb halte ich die nun vorgesehene Öffnungsklausel für CO 2 -neutrale Kraftstoffe für richtig, da es bereits jetzt Fahrzeuge gibt, die E-Fuels-fähig sind. Viele Annahmen, die wir vor 2 oder 3 Jahren getroffen haben, gelten schon heute nicht mehr. Und das wird auch in 13 Jahren so sein.

Welche Annahmen meinen Sie?

Nehmen Sie den Vergleich zwischen Gas und Wasserstoff. Wir haben immer gesagt, grüner Wasserstoff sei zu teuer und nicht ausreichend verfügbar. Das wird sich angesichts des beschleunigten Wandels unseres Energiemixes in der Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine ändern.

Welche Probleme kann es mit Elektroautos geben?

Ich stelle nicht infrage, dass batterieelektrische Antriebe auf absehbare Zeit die effizienteste Lösung für Autos sind. Aber es wird Limitierungen geben. Die wachsende Zahl von benötigten Ladesäulen überlastet das bestehende Netz. Das Gleiche gilt übrigens für Wärmepumpen – wir können diese Technik nicht in jedes Haus einbauen. Dafür müssten wir das Stromnetz in den Straßen komplett austauschen. Für eine umfassende Erneuerung der Infrastruktur sind 13 Jahre gar nichts.

Sind Sie von der Bundesregierung enttäuscht, dass diese Zusammenhänge nicht erkannt werden?

Bisher macht die Bundesregierung einen wirklich guten Job in äußerst schwieriger Zeit. Die Regierung hat die Frage der Energiesicherheit schnell und konsequent angegangen, ohne ideologische Schranken. Das hat mich positiv überrascht. Auch wie die Regierung mit Wirtschaft und Wissenschaft kommuniziert und gefragt hat, was zu tun ist, fand ich extrem professionell und ermutigend. Mich hat zudem begeistert, wie ein Bundesminister auch in den Medien fast rund um die Uhr umfassende Aufklärung geleistet hat. Diesen Einsatz finde ich nicht selbstverständlich. Über die Bundesregierung werden Sie von mir keine kritischen Worte hören.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Energiesituation? Haben Sie Ihren Erdgasverbrauch reduziert?