Boom des Fleischersatz : Die Erbse ist das neue Fleisch

Das Geschäft mit den Alternativen zu Steak und Co. wächst immer weiter, in Sachen Geschmack ist jedoch noch Luft nach oben. Doch jetzt kommt die Alge.

Die Bayern essen gerne Fleischpflanzerl. Mit Pflanzen hat dieser Bratklops, der in nördlicheren Gefilden als Bulette oder Frikadelle firmiert, nichts zu tun: Er besteht aus gehacktem Fleisch. Wer jedoch mit Fleisch nichts am Hut hat, kann zu „Pflanzenfleisch“ greifen. So nennt die Like Meat GmbH ihre Produkte, die vor allem aus Erbsenprotein oder Soja bestehen, aber als Currywurst, Grillhuhn, Gyros-Streifen, Schnitzel, Bratwurst oder Hack verkauft werden. Das Düsseldorfer Unternehmen zählt in Deutschland neben Rügenwalder zu den führenden Anbietern im Geschäft mit Fleischersatzprodukten – und ist jüngst übernommen worden.

Spätestens seit dem spektakulären Börsengang von Beyond Meat in Amerika ist vielen Investoren klargeworden, dass es in der Welt der Lebensmittel ein lukratives und stark wachsendes neues Marktsegment gibt. Beyond Meat hat seinen Umsatz mit Gemüsebuletten 2019 mehr als verdreifacht und bringt auch nach dem durch das Coronavirus verursachten Absturz der Kapitalmärkte mehr als 4 Milliarden Euro auf die Börsenwaage.