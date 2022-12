45 Prozent weniger Boni : Schlechtes Jahr für Investmentbanker

Der Rückgang von M&A-Deals und Börsengängen hat die Geschäfte in London, New York und Frankfurt belastet. Bonus-Zahlungen werden deutlich magerer ausfallen.

Das Jahr 2022 hat einen Einbruch an den Börsen und der Investmentbankergeschäfte gebracht, der sich nun in deutlich weniger Boni der Banker niederschlägt. Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflationsanstieg und globale Konjunkturabschwächung haben auch den Finanzhäusern in der Londoner City, in New York, Frankfurt und anderen Finanzplätzen die Geschäfte vermasselt. Es gab deutlich weniger Börsengänge, weniger Fusionen und Übernahmen (M&A), weniger Aktien und Anleihen wurden begeben und Kredite vergeben. Im Frankfurter Bankenviertel könnten die Boni für die Investmentbanker um ein Fünftel bis um ein Drittel geringer sein als für 2021, erwarten Beobachter.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Das Volumen der Sonderzahlungen in der Londoner City ist wohl auf das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2013 gesunken. Laut einer Analyse von Sheffield Haworth, einer Rekrutierungsfirma für Top-Banker, sind die Banker-Boni 2022 um 45 bis 50 Prozent gefallen gegenüber dem Vorjahr 2021, das mit dem Börsenaufschwung und vielen M&A-Deals die Kassen klingeln ließ.

Laut Sheffield Haworth könnten es für die führenden Banker von Goldman Sachs den stärksten Rückgang mit 40 bis 45 Prozent geben, für J.P. Morgan zwischen minus 35 und 40 Prozent und für Citigroup sowie Bank of America etwa ein Minus von 35 oder 30 Prozent. Goldman-Sachs-Chef David Solomon hat seine Mitarbeiter schon vorgewarnt, dass sie einen deutlichen Rückgang erwarten sollen.

Zuletzt durchschnittlich 400.000 bis 600.000 Dollar Prämie

Höhere Mitarbeiter der Wall-Street-Banken erhielten in den vergangenen Jahren durchschnittlich zusätzlich zum Grundgehalt von 400.000 bis 600.000 Dollar noch einmal so viel an Jahresprämie. Für die Spitzenverdiener sind es ein- oder gar zweistellige Millionenbeträge. In den kommenden Wochen werden die Banken die Bonus-Töpfe genau beziffern.

Der Finanzplatz London hat deutlich Federn gelassen. Daten von Refinitiv zeigen, dass die Investmentbanker-Einnahmen aus Geschäften mit britischen Unternehmen im ablaufenden Jahr um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken sind – von 8,9 Milliarden Dollar auf etwa 5,2 Milliarden Dollar. Im deutschen Investmentbanking sind die Gebühren um 39 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar gesunken.

Mehr zum Thema 1/

Auf der ganzen Welt haben Unternehmenschefs auf die hohe Unsicherheit seit dem Ukrainekrieg mit der Rücknahme von Plänen für Übernahmen und Fusionen reagiert. Laut Refinitiv fiel das internationale M&A-Volumen um 38 Prozent auf 3,6 Billionen Dollar. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte ging es bergab. Ein wichtiger Faktor sind auch die steigenden Zinsen, mit denen Notenbanken auf der Welt die hohe Inflation zu bekämpfen versuchen.