Flugzeughersteller : Boeing stoppt 737-Max-Produktion

Angesichts fortdauernder Ungewissheit, wann das Flugverbot für sein Modell 737 Max aufgehoben wird, hat sich der Flugzeughersteller Boeing zu einem radikalen Schritt durchgerungen: Der Konzern will die Produktion der Baureihe im Januar vorübergehend ganz einstellen, wie er am Montagabend mitteilte. Die Aussicht auf einen Produktionsstopp für die 737 Max hat den Konzern an der Börse unter Druck gesetzt und den Aktienkurs um gut 4 Prozent fallen lassen.

Die 737 Max wurde im März von Aufsichtsbehörden in aller Welt aus dem Verkehr gezogen, nachdem innerhalb von weniger als sechs Monaten zwei Flugzeuge des Typs abgestürzt waren. Mit den Unfällen wurde eine speziell von Boeing für die 737 Max entwickelte Flugautomatik mit dem Namen „MCAS“ in Verbindung gebracht. Boeing hat diese Software seither nachgebessert. Das Update muss von Aufsichtsbehörden genehmigt werden, bevor die Flugzeuge wieder abheben dürfen. Dieser Prozess zieht sich aber viel länger hin, als Boeing dies ursprünglich erwartet hatte. Eigentlich hatte das Unternehmen gehofft, dass die 737 Max noch vor Ende dieses Jahres wieder im Einsatz sein und dafür die notwendige Zertifizierung von den Behörden bekommen wird. Mittlerweile hat die amerikanische Flugaufsicht FAA klargemacht, sie werde das Flugverbot nicht vor dem nächsten Jahr aufheben.

Nachdem die 737 Max im März aus dem Verkehr gezogen wurde, hat Boeing die Auslieferungen der Maschine gestoppt. Produziert wird das Flugzeug aber weiter, wobei Boeing das Fertigungstempo gedrosselt hat. Im Moment werden im Monat 42 Jets des Typs produziert, zuvor waren es 52. Weil Boeing die neu produzierten Exemplare nicht ausliefern kann, stehen sie auf Halde. Das Reduzieren der Produktionsraten hat schon zusätzliche Kosten in Milliardenhöhe verursacht. Wenn die Fertigung nun erst einmal ganz eingestellt wird, dürfte das für den Konzern noch teurer werden, zumal sich dann seine Fixkosten auf noch weniger Flugzeuge verteilen würden. Unklar ist noch das Schicksal der rund 12000 Mitarbeiter, die in der Produktion der 737 Max in der Nähe von Seattle beschäftigt sind. Die „Seattle Times“ hatte vor wenigen Tagen geschrieben, Boeing würde im Falle eines Produktionsstopps wohl einen großen Teil dieses Personals vorübergehend freistellen. Am Montag hieß es aber in den Berichten, es solle zu keinen solchen Beurlaubungen kommen. Jenseits von Boeing sind auch Einschnitte im großen Netz von Zulieferern denkbar, die Bauteile für das Flugzeug produzieren.

Der Produktionsstopp dürfte den Boeing-Vorstandschef Dennis Muilenburg weiter unter Druck setzen. Muilenburg hat im Oktober schon einen Teil seiner Macht verloren und musste seine Zweitfunktion als Vorsitzender des Verwaltungsrats abtreten. Unlängst trat er in einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress auf und wurde von Politikern mit schweren Vorwürfen konfrontiert. In der vergangenen Woche geriet er in einem Treffen mit dem FAA-Chef Steve Dickson weiter in die Defensive. Im Vorfeld tadelte Dickson das Unternehmen in einer scharf formulierten E-Mail an Vertreter des Kongresses dafür, noch immer einen „nicht realistischen Zeitplan“ für die Rückkehr der 737 Max in den Flugbetrieb zu verfolgen. Zudem zeigte er sich besorgt darüber, dass der Eindruck entstanden sei, Boeing setze mit seinen öffentlichen Stellungnahmen die Behörde unter Druck, die Freigabe schneller voranzutreiben.

Der FAA-Chef, der sein Amt erst im August dieses Jahres und damit nach dem Verhängen des Flugverbots angetreten hat, sagte in der vergangenen Woche selbst vor dem Kongress aus. Auch er geriet in die Defensive. Unter anderem wurde er gefragt, warum die Behörde die 737Max nicht schon nach dem ersten Absturz 2018 aus dem Verkehr gezogen habe, zumal sie in einer kürzlich bekanntgewordenen Studie vom November 2018 selbst zum Schluss gekommen sei, dass die Gefahr weiterer Unglücke bestehe. Dickson sagte, nach heutigem Kenntnisstand hätte er nach dem ersten Absturz ein Flugverbot erteilt, wenn er damals die Behörde geführt hätte.