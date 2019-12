Boeing-Chef Calhoun : Neuanfang mit einem Insider

Es war ein Aufstieg in zwei Schritten: Im Oktober wurde David Calhoun zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Boeing berufen. Er übernahm den Posten von Dennis Muilenburg, der ihn zusätzlich zu seinem Amt als Vorstandschef innehatte. Nun beerbt er Muilenburg ein weiteres Mal. Am Tag vor Heiligabend hat der amerikanische Flugzeugbauer angekündigt, dass er auf den Vorstandsvorsitz aufrücken wird. Muilenburg hat das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Dabei hatte Calhoun dem bisherigen Boeing-Chef bis vor kurzem demonstrativ den Rücken gestärkt. Im Oktober bekundete er „volles Vertrauen“ in ihn, und noch im November sagte er: „Dennis hat alles richtig gemacht.“

Aber das ist jetzt Schnee von gestern, zumal die Krise um das nach zwei Abstürzen aus dem Verkehr gezogene Boeing-Modell 737 Max sich seither weiter zugespitzt hat. Das Verhältnis zur amerikanischen Aufsichtsbehörde FAA, die über die Aufhebung des Flugverbots in ihrem Land entscheiden wird, hat sich zuletzt erheblich verschlechtert, unter anderem weil Muilenburg allzu forsche Prognosen zur Rückkehr der Maschine in den Flugbetrieb gemacht hat. Und in der vergangenen Woche kündigte Boeing an, die Produktion der 737 Max vorübergehend einzustellen. Es war ein Eingeständnis, dass auch Boeing es jetzt für ungewiss hält, wann die Maschine wieder abheben kann.