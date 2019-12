Aktienkurs sinkt : Boeing entscheidet über Produktionsstopp für 737 Max

Mitarbeiter gesucht : Deutschland will mehr ausländische Fachkräfte

Das Fehlen qualifizierter Mitarbeiter wird für immer mehr Unternehmen zum Geschäftsrisiko. Deshalb will die Bundesregierung in Zukunft ausländische Fachkräfte gezielter anwerben. Wie das in der Praxis geschehen soll, darüber beraten Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Regierung im Kanzleramt.