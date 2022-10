Prestigeträchtiger Neubau : „Air Force One“ brockt Boeing weitere Verluste ein

FAZ Plus Artikel: Kampfjet F-35 : Abschreckung, made in Texas

Die Bundeswehr will Milliarden für F-35-Kampfjets von Lockheed Martin ausgeben. Der Hersteller preist sie als „Friedenswächter“ in unsicheren Zeiten. Aber die Kosten sind enorm – und es gibt Zweifel an der Qualität.