Mit Brennstoffzellen von MTU : Grüne Rechenzentren vom Bodensee

Große Dieselmotoren sind die Spezialität von MTU Friedrichshafen. Man braucht sie für Schiffe und Eisenbahnen oder als Notstromaggregate – dem Klima zuliebe sollen sie allerdings baldmöglichst abgeschafft sein. Was die Zukunft bringen könnte, zeigt die mittlerweile zu Rolls-Royce gehörende Traditionsmarke vom Bodensee in der Green Zone der Klimakonferenz COP26. In Glasgow ist am Stand von Rolls-Royce nicht nur ein elektrisch betriebenes Flugzeug zu sehen, sondern auch ein Brennstoffzellensystem, das aus Wasserstoff emissionsfrei Strom herstellt. Rechenzentren könnten die ersten Anwender eines zukunftsträchtigen Massenmarkts sein, erwartet Andreas Schell, Vorstandschef der Rolls-Royce Power Systems (RRPS) in Friedrichshafen.

Noch gibt es keine Kunden, aber der Zeitplan steht. Nachdem in diesem Jahr die Demonstrationsanlage von MTU in Betrieb gegangen ist, soll im Jahr 2023 die erste Pilotanlage installiert werden. Für 2025 ist die Serienproduktion für die modularen Systeme mit Leistungen im Megawattbereich geplant. Für Forschung und Entwicklung wird ein dreistelliger Millionenbetrag kalkuliert. Stromaggregate auf Basis von Brennstoffzellen sind der nächste große Schritt in Richtung Energiewende, ist Schell überzeugt. „Wir brauchen die Ambition, das noch schneller zu machen“, sagt der RRPS-Vorstandschef im Gespräch mit der F.A.Z.: „Das ist auch für Deutschland eine Riesenchance, Know-how zu exportieren. Wir gehen mit unserer Entwicklung in Vorleistung, fordern aber von der Politik auch gute Rahmenbedingungen, nicht nur auf nationaler Ebene.“ Ausdrücklich bestätigt Schell, dass er damit nicht nur, aber auch die finanzielle Förderung solcher Entwicklungen meint.