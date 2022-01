Rechte an Aufnahmen verkauft : Bob Dylan macht noch einmal Kasse

Die Rechte an seinen Texten und Kompositionen hat Bob Dylan Ende 2020 an den Verlag von Universal Music verkauft. Nun wird bekannt: Jene an seinen Aufnahmen hat er im Sommer 2021 abgetreten – und zwar an Sony Music.

Im Dezember 2020 sorgte Bob Dylan für Aufsehen, indem er die Autorenrechte an mehr als 600 Werken an die Verlagssparte von Universal Music verkaufte. Ein Deal, der der Nummer eins der Musikindustrie bis zu 400 Millionen Dollar wert gewesen sein soll und die Nummer zwei, Sony Music, düpierte. Denn für die Verwaltung und das Einholen der Tantiemen aus der Vermarktung der Texte und Kompositionen des Literaturnobelträgers war außerhalb Amerikas Sonys Verlagsarm zuständig und dürfte es nach wie vor sein. Die Rechte aber liegen seit Ende 2020 bei Universal Music.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Sony freilich hat sich die Rechte an Bob Dylans Aufnahmen geschnappt. Wie beide Parteien am Montagabend deutscher Zeit mitteilten, wurde der Verkauf schon im Juli 2021 besiegelt und beinhaltet Dylans kompletten Katalog an Aufnahmen seit 1962, darunter alleine 39 Studioalben, sowie jene an künftigen Veröffentlichungen. Finanzielle Details wurden, wie es bei Abschlüssen dieser Art die Regel ist, nicht mitgeteilt. Dem Branchenmedium Variety soll der Preis jedoch zwischen 150 bis 200 Millionen Dollar liegen.

Springsteen verkauft gleich ganzes Paket

Sonys Columbia Records ist seit vielen Jahren Bob Dylans Label-Partner. Der 80 Jahre alte Künstler hatte die Rechte an seinen Aufnahmen wie auch an seinen Texten- und Kompositionen allerdings bis zum Verkauf beider Pakete seit geraumer Zeit selbst gehalten. Dies galt auch für Bruce Springsteen, der im Dezember 2021 sowohl seine Autorenrechte als auch jene an seinen Aufnahmen an Sony Music, respektive Eldridge Industries (Sonys Verlagsarm kooperierte beim Kauf der Autorenrechte mit der US-Holding) verkauft hatte. Springsteen arbeitet ebenfalls seit Jahrzehnten mit Columbia Records zusammen. Für sein Gesamtpaket war von bis zu 550 Millionen Dollar die Rede. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Preise seit Dylans Deal mit Sony im Juli 2021 mutmaßlich nochmal gestiegen sind.