Etliche westliche Autohersteller verlieren in China Marktanteile, weil sie mit ihren Elektroautos nicht den Geschmack der Kunden treffen. Nicht so BMW. „Wir sind in China gut aufgestellt“, sagte Vorstandschef Oliver Zipse am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. In den ersten drei Monaten verkaufte BMW nach seinen Worten „deutlich mehr“ Batterieautos als „unsere etablierten Wettbewerber und auch mehr als viele neue Hersteller.“

Einschließlich des Monats April habe der Konzern auf dem größten Automarkt der Welt den Absatz um 4 Prozent gesteigert und auch Marktanteile gewonnen, führte Finanzvorstand Nicolas Peter aus. Und die Listenpreise müsse man dafür – anders als so mancher Wettbewerber – auch nicht senken. Von einer zu großen China-Abhängigkeit wollten die beiden BMW-Vorstände ebenfalls nichts wissen. „Wir sind der Hersteller, der die beste globale Verteilung hat“, sagte Peter. „Unsere globale Balance beim Wachstum der batterieelektrischen Fahrzeuge verbinden wir mit unserem Ansatz `local-for-local´“, sagte Zipse.

Hoffnungsträger 7er

So viel zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein ist auch bei den ohnehin selbstbewussten Bayern eher selten. Aber das Zahlenwerk des weiß-blauen Autokonzerns konnte sich sehen lassen. Im ersten Quartal steigerte BMW in der Autosparte den Gewinn vor Zinsen und Steuern um 60 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Die operative Marge erreichte 12,1 Prozent und fiel deutlich höher aus als Analysten erwartet hatten.

Vor einem Jahr hatte die Marge bei 8,9 Prozent gelegen und damit genau in jenem Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent, den BMW auch im laufenden Geschäftsjahr erreichen will. Denn bei aller Freude über das Wachstum mit den Elektrofahrzeugen, deren Anteil am Gesamtabsatz von 11 auf 15 Prozent zunehmen soll, gibt es laut Peter auch einen Haken: „Die Deckungsbeiträge sind nicht so gut wie bei Verbrennern. Das belastet die Marge.“

Ein Jahresvergleich der Quartalszahlen ist schwierig: BMW hatte vor einem Jahr die Mehrheitsübernahme seines China-Joint-Ventures abgeschlossen, aber ein Teil des Geschäfts war nicht im gesamten Zeitraum in die Bilanz eingeflossen. Durch diesen Effekt stieg der Konzernumsatz nun überproportional kräftig um gut 18 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro. Dabei ging der Absatz in den ersten drei Monaten um fast 2 Prozent zurück. Insgesamt verkaufte der Konzern von seinen drei Marken BMW, Mini und Rolls-Royce gut 588.000 Fahrzeuge. Große Hoffnungen setzt der Vorstand nun in neue Luxusmodelle der 7er Baureihe und den BMW XM.