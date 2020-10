Blackrock-Chef Fink : Der Hüter der Billionen

Larry Fink ist Chef des größten Vermögensverwalters der Welt. Nun will der mächtigste Mann an der Wall Street das Unternehmen auf Nachhaltigkeit trimmen. Wer ist der Mann dahinter?

Der wohl mächtigste Mann an der Wall Street ist der breiten Masse weithin unbekannt. Dabei wacht Laurence, genannt Larry, Fink, als Chef des größten Vermögensverwalters der Welt über ein sagenhaftes Vermögen von mehr als 7,4 Billionen Dollar. Im vergangenen Jahr erzielte Blackrock einen Umsatz von 14 Milliarden Dollar. Mit dem Vermögensgiganten ist Fink an mehr als 17.000 Unternehmen auf der ganzen Welt beteiligt, in Deutschland an allen 30 Dax-Konzernen.

Doch obwohl Blackrock in so vielen Unternehmen der Welt größter Einzelaktionär ist, umgibt den Fondsriesen immer noch eine geheimnisvolle und für manche auch unheimliche Aura. Kritiker fürchten eine nicht mehr kontrollierbare Finanzkrake. Ende September hatte ein selbsternanntes „Blackrock-Tribunal“ in Berlin das Unternehmen symbolisch verurteilt. Der Fondsriese müsse zerschlagen werden – und verstaatlicht. Fürsprecher sehen in Blackrock dagegen lediglich ein unfassbar erfolgreiches Unternehmen.