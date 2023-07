Aktualisiert am

Auch in Deutschland hat sich der erste Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving im November als die größte Rabattschlacht des Jahres etabliert. In Amerika gilt der Tag als der Beginn der weihnachtlichen Shopping-Saison. Händler verdienen in diesen Tagen prächtig und betreiben aggressives Marketing für ihre Angebote. Hierzulande gibt es jedoch einen Unterschied zu Amerika: Händler nennen ihre Aktionen aus Angst oftmals nicht „Black Friday“. Das könnte sich nun ändern.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Noch gibt es etwa eine „Black Week“ oder einen „Black Sale“, denn die Marke „Black Friday“ war seit dem Jahr 2016 geschützt. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs muss sie aber nun gelöscht werden (Az. I ZR 184/22). Das Gericht in Karlsruhe bestätigte mit der Abweisung einer Nichtzulassungsbeschwerde nun eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin aus dem vergangenen Herbst, nach der noch Rechtsunsicherheit bestand. Diese dürfte nun ausgeräumt sein.