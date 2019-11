Auf Schnäppchenjagd : Black Friday und kein Ende

Aktualisiert am

Der legendäre Einkaufstag ist nicht mehr die chaotische Konsumparty früherer Jahre: In den Geschäften geht es mittlerweile ruhiger und gesitteter zu. Um dem Getummel zu entkommen, kaufen immer mehr Verbraucher online ein.

In einem Hamburger Geschäft wird mit Black-Friday-Rabatten geworben. Bild: dpa

An diesem Freitag ist wieder „Black Friday“. Das ist traditionell einer der wichtigsten Tage im Jahr für den amerikanischen Handel und so etwas wie der inoffizielle Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Der Tag nach dem Thanksgiving-Fest gilt als Symbol für amerikanische Konsumfreude. Händler werben dann besonders aggressiv mit Sonderangeboten. Der Black Friday ist berüchtigt für lange Schlangen vor Geschäften und chaotische, manchmal gar gewalttätige Szenen mit Kunden, die sich um die besten Schnäppchen reißen. Und das nicht nur in den Vereinigten Staaten.

Die amerikanische Tradition ist längst in Deutschland übernommen worden, wo Händler ebenfalls eifrig Black-Friday-Angebote anpreisen. Auch unter deutschen Konsumenten hat die Bekanntheit zugenommen: Rund 94 Prozent der deutschen Online-Käufer kennen den Aktionstag, rund 80 Prozent den kurz darauf folgenden „Cyber Monday“, das ergab eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE).