Deutschland und die Digitalisierung: Das ist wahrlich keine Erfolgsgeschichte. Der neue und der alte Präsident des Digitalverbandes Bitkom erklären, was da alles falsch läuft – und was nicht.

Herr Berg, nach sechs Jahren an der Spitze des Digitalverbandes Bitkom nehmen Sie nun Abschied und übergeben das Amt an Herrn Wintergerst. Die Digitalisierung in Deutschland ist aber immer noch ein starkes Aufregerthema.

Berg: Ja, das ist es. Wir haben einiges erreicht, in der Branche, in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Politik. Gerade bei dem Thema Bildung und bei Städten und Kommunen ist einiges passiert; der Digitalpakt Schule, der Smart School Wettbewerb und auch die Erfolge bei den Smart Citys zeigen in die richtige Richtung. So manches ist auch in anderen Bereichen spürbar verbessert worden. Die Funklöcher zum Beispiel sind gestopft, und die elektronische Patientenakte steht in den Startlöchern. Aber wir haben auch ein, zwei heftige Enttäuschungen erleben müssen.