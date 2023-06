In bewegten Zeiten will sich der wichtige IT-Verband eine neue Führungsspitze geben. Auf Ralf Wintergerst wartet viel Arbeit – denn Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher. Das muss sich ändern.

Der Digitalverband Bitom bekommt einen neuen Präsidenten. Auf den planmäßig aus dem Amt scheidenden Achim Berg wird Ralf Wintergerst folgen. Nach Informationen der F.A.Z. soll der Vorsitzende der Geschäftsführung des Münchner Traditionskonzerns und IT-Dienstleisters Giesecke+Devrient (G+D) auf der Aufsichtsratssitzung in der nächsten Woche zum Chef eines der wichtigsten Verbände des Landes gewählt werden. Ihn erwartet vom ersten Tag an eine prall gefüllte Agenda.

Denn Deutschland hinkt auf vielen Feldern der Digitalisierung seinen europäischen Nachbarn hinterher: Zahlreiche Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen haben ihre gesetzlich vorgegebenen Digitalisierungsziele krachend verfehlt. Der breitflächige Einsatz von Computern im Schulunterricht in vielen Schulen ist so ein Wunschtraum wie das schnelle Internet oder das funklochfreie Telefonieren während einer Zugfahrt von Frankfurt nach Berlin. Deutsche Unternehmen geben mit Blick auf die Digitalisierung ihrer Arbeit und Prozesse im Durchschnitt lediglich die Note 3. Hacker legen fast schon regelmäßig die Verwaltungen deutscher Kommunen lahm.

Gut verdrahtet in der Branche

Wintergerst arbeitet seit 25 Jahren für G+D. Er gehört seit 10 Jahren der Geschäftsführung an und steht seit 2017 an ihrer Spitze. Er gilt in der Branche als überaus gut verdrahtet. Wintergerst ist studierter Betriebswirt, hält darüber hinaus zwei Masterabschlüsse, einen für Management und einen für Politik/Philosophie/Wirtschaft. Darüber hinaus hat er an der Ludwig-Maximilians-Universität zum Thema Corporate Governance und Unternehmensführung promoviert. Er wird als Mannschaftsspieler beschrieben und ist Spezialist für Cybersicherheit. Seit Jahren schon ist er Mitglied des Präsidiums des Bitkom.

Darüber hinaus hat Wintergerst den Vorsitz des Beirates der Allianz für Cyber-Sicherheit inne, einer zentralen, mittlerweile mehr als 5000 Mitglieder umfassenden Einrichtung, die sich die Sicherheit des Cyberraums und der Datennetze in Deutschland auf die Fahnen geschrieben hat. Ein Thema, das ganz oben auf der Agenda von Wirtschaft, Politik und Sicherheitsbehörden steht – nicht zuletzt angesichts der Lage in den globalen Datennetzen, der stetig steigenden Zahl von Hacker-Attacken und der damit Jahr für Jahr einhergehenden Schäden im dreistelligen Milliarden-Euro-Bereich.

Wintergerst wird auf die sechs Jahre umfassende Amtszeit von Berg folgen. Vor seiner 2017 übernommenen Position als Bitkom-Chef hat Berg eine steile Karriere in der IT-Industrie gemacht. Er hatte es unter anderem bis zum Geschäftsführer der Microsoft Deutschland GmbH und zu einer führenden Rolle beim Mutterkonzern in Seattle sowie auf den Chefposten des IT-Dienstleisters Arvato AG geschafft. Dem heute 2000 Unternehmen zählenden Bitkom verschaffte er zahlreiche neue Mitglieder, eröffnete dem Verband neue Themenfelder und verschaffte ihm so über die vergangenen Jahre mehr Einfluss in der Politik.

Berg eckte mit seinen scharf formulierten Thesen in der Berliner Politik aber auch oft und gern an. So mahnte er nicht nur zu einer Bundesstrukturreform, der Förderung junger Unternehmen und zur Verlegung schneller Datennetze; er suchte vor allem die Digitalisierung im Land voranzubringen – war damit aber bei vielen Entscheidungsträgern in der Politik wie auch in der Wirtschaft immer wieder auf taube Ohren gestoßen.