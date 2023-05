Erstmals in ihrer Geschichte bekommt die australische Fluggesellschaft Qantas Airways eine Frau als Vorstandsvorsitzende. Die bisherige Finanzchefin Vanessa Hudson wird dem in Australien hoch umstrittenen Alan Joyce in einem halben Jahr folgen. Mit Blick auf die Pandemie, die auch Qantas bis ins Mark getroffen hatte, sagte Joyce am Dienstag: „Ich habe versprochen, für diesen Zeitraum hier zu bleiben, um dem Unternehmen zu helfen, diese schreckliche Krise zu überstehen und sicherzustellen, dass es gestärkt daraus hervorgeht.“

Die Fluggesellschaft hatte unter seiner Führung zuletzt gutes Geld verdient, ihr Ansehen aber kräftig Federn gelassen: Von der Nummer neun in der Rangliste der Marken, denen Australier am meisten vertrauen, stürzte Qantas auf Platz 40. Durch einen radikalen Sparkurs war es Joyce gelungen, das Unternehmen rasch zurück in die Gewinnzone zu führen. Der Preis aber ist einerseits die Enttäuschung der Fluggäste über einen teils miserablen Service, andererseits ein tiefes Zerwürfnis mit den Gewerkschaften.

Hudson seit 28 Jahren dabei

Er gehe mit einem „bittersüßen Gefühl“, sagte Joyce am Dienstag. „Mir gefällt, dass es in den 103 Jahren der Geschichte von Qantas nur zwölf Vorstandsvorsitzende gab, und dies nun die erste Frau an der Spitze ist“, sagte er mit Blick auf seine Nachfolgerin. „Und es gereicht diesem Land zur Ehre, dass vor 15 Jahren ein schwuler Ire zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens ernannt wurde, und wir jetzt die erste Frau haben.“

Joyce hatte Qantas 15 Jahre geführt. Die neue Vorsitzende Vanessa Hudson arbeitet seit 28 Jahren für das Traditionsunternehmen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Richard Goyder, hatte fast 40 Kandidaten als Nachfolger geprüft. Auf der Hauptversammlung im November wird Joyce den Stab übergeben. Die Börse reagierte schon jetzt negativ: Der Kurs der Qantas-Aktie büßte im Tagesverlauf in Sydney 2,5 Prozent ein.