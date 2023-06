Auf den Höhenflug in der Corona-Pandemie folgt die Ernüchterung. Es fehlt wieder an sicherem Geld, um das große Innovationspotential der Branche voll auszuschöpfen.

In der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Biotechnologie einen Höhenflug. Vor allem der bahnbrechende Erfolg von Biontech aus Mainz hat der Innovationskraft des hiesigen Sektors internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung gebracht. Umso größer ist die Enttäuschung, dass er nun wieder vorbei ist, wie die nackten Zahlen im „Deutschen Biotechnologie-Report 2023“ der Beratungsgesellschaft EY deutlich zeigen: Nach zwei Rekordjahren brachen angesichts gestiegener Zinsen und Unsicherheit um den Ukrainekrieg im vergangenen Jahr die Kapitalaufnahmen deutscher Biotechnologieunternehmen um 67 Prozent auf 812 Millionen Euro ein. Europaweit war es ein Minus von 65 Prozent. Auch die Risikokapitalfinanzierung deutscher Unternehmen ging um 48 Prozent auf 389 Millionen Euro zurück, die nötigen Folgefinanzierungen schrumpften von 874 auf 418 Millionen Euro, es gab nur noch 6 Millionen Zuflüsse aus Wandelanleihen, und kein einziges deutsches Biotech-Unternehmen wagte 2022 den Sprung an die Börse.

Vanessa Trzewik Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Die deutsche Biotech-Branche ist nach dem Corona-Boom wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen“, konstatiert EY-Partner Klaus Ort zur virtuellen Vorstellung des seit über 25 Jahren jährlich erhobenen Branchenberichts. Der Krieg und die makroökonomischen Turbulenzen verunsichern die Geldgeber. Pharmakonzerne setzen verstärkt auf Allianzen, die neue Rekordwerte erreichen, wohingegen der M&A-Markt, also das Geschäft um Fusionen und Zukäufe, drastisch einknickt. Nach den Höchstständen von jeweils mehr als zwei Milliarden Euro in den Erfolgsjahren 2020 und 2021 ist das M&A-Gesamtvolumen unter den Beteiligungen deutscher Biotechs im letzten Jahr auf 270 Millionen Euro gesunken. Das war ein Minus von 87 Prozent im Vergleich zu 2021.

Deutsche Biotechs am Scheideweg

Dennoch ziehen alle an der Präsentation des Reports beteiligten Experten ein positives Fazit auf die Frage, was vom großen Hype bleibe: Zum einen halte sich die Branche auf Vor-Corona-Niveau und stünde damit trotz der starken Marktbereinigung robust da, sagt Manuel Bauer, Leiter des Bereichs Biotech Deutschland bei EY. Aus der Hochphase, in der mehr Geld eingenommen wurde als je zuvor, lasse sich vieles mitnehmen. Das seien Milliarden, die nun in deutsche Biotechnologie reinvestiert würden, ergänzt Oliver Schacht vom Verband Bio Deutschland.

Das allein wird aber nicht reichen, um das enorme Innovationspotential der deutschen Biotechszene – nicht nur im Bereich der Medizin, sondern auch beim Klima, der Energie und Ernährungsversorgung – voll auszuschöpfen. Vor allem die extrem hohen Kosten der in der letzten Entwicklungsphase steckenden Projekte vor dem Sprung zur Marktreife erfordern neue und aggressive Finanzierungslösungen. Von 145 klinischen Wirkstoffstudien in der deutschen Produktpipeline befanden sich im letzten Jahr 17 in der entscheidenden dritten Phase.

Mehr zum Thema 1/

Für EY und Bio Deutschland sind deshalb alle Beteiligten des Gesundheitswesens zum Handeln und mehr Risiko aufgerufen. Rein finanziell sollten sich alle Akteure des Finanzökosystems verstärkt beteiligen. Es gäbe erheblich mehr Kapital im Markt, als bislang investiert werde, sagt Bauer von EY. Gewonnen werden müssten weiterhin besonders große Investoren.

Die Politik setze sich unter der Ampelregierung erstmals das Ziel, Deutschland zu einem international führenden Biotechstandort zu machen, hebt Verbandschef Oliver Schacht hervor. Doch dann seien auch entsprechend hilfreiche Rahmenbedingungen nötig. Gerade bei klinischen Studien müssten Hürden abgebaut werden, damit diese schneller voranschreiten. Sonst drohen deutsche Innovationen in späteren Entwicklungsphasen ins Ausland abzuwandern, warnen EY und der Biotech-Verband. Die Branche stehe am Scheideweg und mit ihr der Standort Deutschland.