mRNA-Technik : Biontech will in zwei Jahren Krebsimpfstoffe herstellen können

Noch hat die Corona-Seuche Deutschland fest im Griff. Aber die beiden Wissenschaftler und Unternehmer, die mit ihrer Firma Biontech in Rekordzeit einen Impfstoff gegen die Infektionskrankheit entwickelt und milliardenfach hergestellt haben, denken schon zwei Schritte weiter. Am Mittwoch haben Ugur Sahin und seine Ehefrau Özlem Türeci, der Vorstandsvorsitzende und die Wissenschaftschefin von Biontech, zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz Richtfest gefeiert für eine neue Produktionsanlage.

Allerdings sollen dort nicht noch mehr Dosen vom Corona-Impfstoff hergestellt werden. Es geht vielmehr um jene Idee, mit der Sahin und Türeci vor bald 15 Jahren ihr Unternehmen gegründet haben, aus der bisher aber noch kein vermarktbares Produkt geworden ist: um individuell maßgeschneiderte Immuntherapien für Krebspatienten.

Dahinter steckt die Erkenntnis, dass Krebserkrankungen je nach den genetischen Voraussetzungen von Patient zu Patient, von Tumor zu Tumor unterschiedlich verlaufen und deshalb auch unterschiedliche medikamentöse Therapien Erfolg versprechen. „Wir sind angetrieben von dem Traum, unsere Wissenschaft ins Überleben von Patienten zu übersetzen“, sagte Türeci dazu. Ministerpräsidentin Dreyer erwähnte, dass sie schon vor zwanzig Jahren, damals noch als Gesundheitsministerin von Rheinland-Pfalz, von Türecis und Sahins Plänen erfahren habe. „Es war ein Wagnis. Sie waren damals vor Ihrer Zeit, Sie sind es jetzt wie so oft wieder.“

„Erste Anlage ihrer Art weltweit“

Von 2023 an sollen in dem dreistöckigen Neubau in Mainz 500 Biontech-Beschäftigte rund 10.000 solche Arzneimittel im Jahr herstellen; von der Entnahme der Blut- und Tumorproben bei den Patienten bis zur Verabreichung der jeweiligen Medikamente, die wie der Corona-Impfstoff von Biontech auf der sogenannten mRNA-Technik zur Aktivierung der körpereigenen Abwehrkräfte beruhen werden, sollen dann nur sechs Wochen vergehen – in der Pharmabranche eine revolutionär kurze Frist.

Als „erste Anlage ihrer Art weltweit“ bezeichnete Sahin die Fabrik, von der nun der Rohbau steht. Eine Reihe von Krebs-Vakzinen des neuen Typs erprobt Biontech derzeit an Patienten, am weitesten fortgeschritten sind Substanzen zur Behandlung von Dickdarmkrebs und Schwarzem Hautkrebs. Ob sie eines Tages zugelassen werden oder nicht, steht noch nicht fest. „Falls wir damit Erfolg haben, wollen wir sie am ersten Tag nach der Zulassung produzieren können“, kündigte Sahin an.

Dass sich Biontech die riskante Investition leisten kann, liegt an dem phänomenalen Erfolg des zusammen mit dem amerikanischen Konzern Pfizer entwickelten und vertriebenen Corona-Impfstoffs. Für das laufende Jahr plant das Management mit Einnahmen von bis zu 17 Milliarden Euro aus dem Verkauf des Impfstoffs; allein bis Ende September war ein Nettogewinn von rund 7 Milliarden Euro zu verbuchen. Andere kommerziell vermarktbare Produkte hat Biontech bisher nicht. An der New Yorker Börse ist die Firma, deren Mehrheitseigentümer seit der Gründung die mit dem Aufbau und späteren Verkauf des Pharmaunternehmens Hexal reich gewordenen Zwillingsbrüder Thomas und Andreas Strüngmann sind, zurzeit mit knapp 78 Milliarden Euro bewertet.

Beflügelt hatte Sahin den Aktienkurs zuletzt mit der Aussage, dass der Corona-Impfstoff von Biontech nach seiner Einschätzung vermutlich auch gegen die neue Omikron-Variante des Virus wirken werde. Dazu verwies er gegenüber dem „Wall Street Journal“ auf die Wirksamkeit gegen die bisher aufgetretenen Varianten und auf den doppelten Schutzmechanismus der Impfung, die den Körper nicht nur zur Bildung von Antikörpern anrege, sondern auch zum Aufbau von T-Zellen, was vor schweren Krankheitsverläufen schütze. Falls dennoch Veränderungen am Impfstoff nötig sein sollten, könnten diese innerhalb einiger Wochen vorgenommen werden, sagte Sahin. Niemand solle wegen Omikron die Nerven verlieren, vielmehr gehe es darum, allen möglichst schnell Auffrischungsimpfungen zu verabreichen.

Skeptischer hatte sich zuvor der Vorstandsvorsitzende des amerikanischen Herstellers Moderna geäußert, der ebenfalls einen mRNA-Impfstoff gegen Corona produziert. Die Omikron-Variante enthalte so viele Mutationen, sagte Moderna-Chef Stephane Bancel, dass wahrscheinlich Modifikationen nötig seien, um die Schutzwirkung zu erhalten.