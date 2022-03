15 Millionen auf 10 Milliarden : Biontechs Gewinn fast vertausendfacht

Der Impfstoffhersteller Biontech hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 10,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei knapp 19 Milliarden Euro, wie das Mainzer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Angesichts der Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff des Unternehmens hat es seinen Vorjahresgewinn vom 15,2 Millionen Euro damit fast vertausendfacht.

Der Umsatz im Vorjahr betrug 482 Millionen Euro. Biontech bekräftigte nun die Umsatzprognose für den Corona-Impfstoff von 13 bis 17 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die in den USA notierten Aktien legten um mehr als 5 Prozent zu. Biontech kündigte an, einen Teil des Rekordgewinns an seine Aktionäre ausschütten zu wollen. Der Vorstand will sich ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Dollar in den kommenden zwei Jahren genehmigen lassen und eine Sonderdividende von 2 Euro je Aktie vorschlagen.

Studie zu neuem Omikron-Impfstoff läuft

Im vergangenen Jahr wurden 2,6 Milliarden Corona-Impfstoffdosen ausgeliefert und damit 100 Millionen mehr als erwartet. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 um etwa 50 Prozent auf 1,4 Milliarden bis 1,5 Milliarden Euro steigen.

Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben davon aus, im April erste Daten der klinischen Studie zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit eines auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Impfstoffs zu veröffentlichen. Diese Daten sollen mögliche Zulassungsanträge unterstützen. An der Studie nehmen rund 2150 Erwachsene teil. Untersucht werden das derzeitige Covid-19-Vakzin und ein Omikron-basierter Impfstoff sowohl bei Probanden, die bereits geimpft wurden, als auch bei bislang Ungeimpften. Laut Biontech wurde die Studie um verschiedene Kombinationsansätze erweitert. Zudem sollen weitere Impfstoffkandidaten getestet werden.

