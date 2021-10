Impfstoffe : China bremst BioNTech aus

Es war eine skurrile Situation, die Uğur Şahin am Morgen des 21. April in seinem Schanghaier Hotel erlebte. Bereits im vorangegangenen Oktober hatte der Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech mit der örtlichen Führung der Kommunistischen Partei per Videoschalte gesprochen, um dafür zu werben, dass sein Impfstoff in China zugelassen wird – als erstes ausländisches Vakzin überhaupt. So wichtig war der mit 1,4 Milliarden Menschen größte Markt der Welt für das Mainzer Unternehmen, dass ein halbes Jahr später Şahin persönlich mehr als zehn Stunden lang in die chinesische Wirtschaftsmetropole geflogen war. Dort angekommen, traf er Parteisekretär Li Qiang abermals zum Gespräch – jedoch wieder nur virtuell.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Auf dem Tisch vor sich Namensschild und Teetasse wie bei einem chinesischen Parteikongress, sprach Şahin in blauem Anzug und roter Krawatte an der Seite von BioNTech-Strategiechef Ryan Richardson wie zuvor von Deutschland in eine Kamera. Zusammen mit dem Schanghaier Mischkonzern Fosun wolle man jährlich eine Milliarde Dosen des Impfstoffs in China produzieren, erläuterte der Wissenschaftler und Neu-Milliardär den Spitzenkadern. Das deutsche Generalkonsulat hatten die BioNTech-Leute über ihren Schanghai-Besuch gar nicht erst informiert und sich wie von den Chinesen gewünscht gleich nach Ankunft in Quarantäne begeben, die sie während ihrer Gespräche nicht wieder verließen.

Eine der bisher größten Fehleinschätzungen von BioNTech

Trotz der Blase, in der ihn Chinas Regierung auf Abstand gehalten hatte, flog der deutsche Entwickler des wirksamsten Impfstoffs der Welt voller Zuversicht heim nach Deutschland – hatte Parteisekretär Li sein Unternehmen doch zumindest verbal als „führenden Impfstoffhersteller“ rund um den Erdball umarmt. Er sei „optimistisch, dem chinesischen Volk helfen zu können“, jubelte Şahin nach seiner Rückkehr. „Spätestens im Juni“ werde der Impfstoff von den chinesischen Behörden zugelassen sein.

Mehr zum Thema 1/

Es war wohl eine der bisher größten Fehleinschätzungen in der Karriere des deutschen Unternehmers. Zwar werden in China wegen neuer Virusausbrüche wieder Flughafenbereiche, ganze Containerhäfen und sogar Millionenstädte sowie Teile von Provinzen wochenlang abgeriegelt, was dazu beigetragen hat, dass die Wirtschaft im dritten Quartal des Jahres so langsam gewachsen ist wie seit Langem nicht. Trotzdem wird der BioNTech-Impfstoff in China bis heute nicht verimpft – und dürfte nach Einschätzung von Beobachtern auch so bald keine Zulassung erhalten.

„Alles in diesem Impfstoff-Drama ist politisch“

Weil der auf der vergleichsweise neuen mRNA-Technologie basierende deutsche Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 95 Prozent sehr viel besser sei als die auf herkömmliche Art entwickelten chinesischen Vakzine von Sinopharm mit einer gemessenen Wirksamkeit von 79 Prozent und von Sinovac (51 Prozent), wolle sich Staatspräsident Xi Jinping vor der eigenen Bevölkerung mit der Zulassung des deutschen Wundermittels keine Blöße geben, heißt es in Wirtschaftskreisen. Beim deutschen Hersteller sei deshalb die Einsicht gereift, dass die Markteinführung seines Produkts derzeit nicht realistisch sei. „BioNTech hat den Stecker gezogen.“

Nachdem entgegen der Prognose von Unternehmenschef Şahin der Impfstoff im Juli immer noch nicht zugelassen war, hatten chinesische Medien berichtet, Peking wolle diesen zumindest als „Booster-Shot“ zusätzlich zu den chinesischen Vakzinen verabreichen. Aus einer geheimen Sitzung des Schanghaier BioNTech-Partners Fosun wurde kolportiert, ein Gremium von der Regierung bestellter Wissenschaftler habe dem Impfstoff bereits offiziell grünes Licht gegeben.