Impfstoffherstellung : Qualitätsproblem bremst Biontech

Pfizer und Biontech können in diesem Jahr nur noch 50 Millionen Dosen des Covid-Impfstoffs ausliefern. Die Unternehmen haben den ursprünglichen Plan, dieses Jahr noch 100 Millionen Impfstoffdosen zu verteilen, wegen Qualitätsproblemen bei Zulieferungen halbiert. Die beiden Unternehmen hatten das schon am 9. November mitgeteilt. Damals ging die Nachricht aber in der Euphorie über die Mitteilung vom selben Tag unter, dass der vom deutschen Unternehmen Biontech entwickelte Impfstoff sich in der klinischen Studie als wirksam gezeigt habe. Die Verzögerungen führten dazu, dass alle Länder, die unter den Erstadressaten der Lieferungen seien, „mit weniger Impfdosen in den ersten Wochen zu rechnen haben“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. „Gleichwohl wird es, Stand heute, wenn die Zulassung erfolgt, mit dem Jahreswechsel erste Impfungen in Deutschland geben können.“

Pfizer und Biontech halten trotz des Verzugs am Plan fest, im kommenden Jahr bis zu 1,3 Milliarden Dosen zu verteilen, die für 650 Millionen Impfungen reichen. Pfizer spezifiziert die Lieferprobleme nicht näher. Es handele sich um Qualitätsprobleme bei Rohmaterialien, die inzwischen behoben seien, sagte ein Sprecher des Unternehmens dem „Wall Street Journal“, das die Halbierung der Liefermenge jetzt zum Thema gemacht hat, woraufhin die Aktienkurse der Konzerne nachgaben.

Der Impfstoff ist in den Vereinigten Staaten noch nicht zugelassen. Die Unternehmen haben am 20. November bei der zuständigen Genehmigungsbehörde FDA eine Notfallgenehmigung beantragt, die die Impfung besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen erlauben würde. Die Behörde berät am 10. Dezember und dürfte nach allgemeiner Erwartung die Genehmigung erteilen. Großbritannien ist vorgeprescht, hat den Impfstoff genehmigt und will wohl schon am Dienstag mit den Impfungen beginnen.

Zulassungsanträge in der ganzen Welt gestellt

Pfizer und Biontech haben weitere Anträge in der ganzen Welt gestellt. Die Unternehmen sind nach eigenen Angaben in der Lage, binnen weniger Stunden nach der Genehmigung mit der Lieferung loszulegen. Die FDA dürfte auch das Vakzin des amerikanischen Unternehmens Moderna in den nächsten Tagen genehmigen und damit den Weg frei machen für die Auslieferung erster Chargen noch vor Weihnachten. Der dritte vielversprechende Kandidat ist der Impfstoff von Astra-Zeneca, der ebenfalls noch in der Genehmigungsphase steckt.

Die Impfstoffhersteller stehen unter großem Druck, die Mittel schnell bereitzustellen. Gewöhnlich dauert die Entwicklung eines Impfstoffs bis zu zehn Jahre. Zudem wird gewöhnlich erst nach der Genehmigung mit dem Aufbau von Produktionskapazitäten und mit der Organisation der Verteilung begonnen. Diesmal haben die Unternehmen nicht nur eigene Produktionsstätten aufgebaut und Verträge mit Herstellern geschlossen, sie haben vielfach schon mit der Produktion begonnen. Die Impfstoffe der neuen Generation mit mRNA-Technologie, die Pfizer/Biontech und Moderna entwickelt haben, sind noch nie produziert worden.

Mehr zum Thema 1/

Das britische Pharmaunternehmen Astra-Zeneca sieht trotz der großen Herausforderungen keine Probleme bei der Massenproduktion seines in Oxford entwickelten Impfstoffs. Von „echt großartigem Fortschritt auf der globalen Fertigungskette“ sprach kürzlich Pam Cheng, die Vizepräsidentin von Astra-Zeneca. Das Unternehmen werde allein – ohne seine Lizenz-Partnerhersteller – annähernd 200 Millionen Impfdosen bis Ende dieses Jahres fertigstellen. Sein indischer Partner, das Serum-Institut, habe schon jetzt 40 Millionen Dosen produziert. Auch ein Partner in Brasilien namens Fiocruz hat schon größere Mengen hergestellt. Vom Ende des ersten Vierteljahres 2021 an plant Astra-Zeneca dann mit mehr als 700 Millionen Dosen – jedes Quartal. Der britische Pharmakonzern hatte vor kurzem gegen Zweifel an den Ergebnissen zur Wirksamkeit seiner Vakzine zu kämpfen.

Neue Studie soll nachhelfen

Vorstandschef Pascal Soriot hat daher noch mal eine neue Studie angekündigt, die eine 90-prozentige Schutzwirkung belegen soll. Als Vorteile seines Impfstoffs hebt Astra-Zeneca einen günstigeren Preis und die leichtere Produktion, Lagerung und Distribution hervor. Der Oxford-Impfstoff muss nur auf 2 bis 8 Grad Celsius gekühlt werden. „Das erlaubt eine relativ einfache Lieferkettenlogistik“, sagte ein Sprecher. Der neuartige mRNA-Impfstoff von Biontech und Moderna muss hingegen bei sehr niedrigen Temperaturen gekühlt werden.

Das Tübinger Unternehmen Curevac ist verglichen mit Biontech/Pfizer einige Monate hinterher: Die für die Impfstoffzulassung relevanten Massentests werden in Kürze überhaupt erst gestartet. Das kann sich nun als positiver Faktor erweisen, weil man aus den Fehlern der Pioniere lernen kann. Um das Risiko in vielerlei Hinsicht zu minimieren, hat Curevac sich früh entschlossen, nicht einen einzigen Produktionspartner zu suchen, sondern ein ganzes Netzwerk zu knüpfen: „Wenn einer davon ausfallen sollte, stehen andere zur Verfügung“, lautet die Logik. Als Erstes wurde Ende November mit der Wacker Chemie AG ein Vertrag öffentlich, mit weiteren Unternehmen sei man in intensiven Gesprächen, heißt es.