Seit vergangenem Freitag stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO die Corona-Pandemie nicht mehr als internationalen Gesundheitsnotstand ein. Corona sei seit mehr als einem Jahr auf dem Rückzug, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus und verwies auf die gestiegene Immunität durch Impfungen und Infektionen. Ein Unternehmen, das mit Milliarden Vakzindosen diese Entwicklung maßgeblich mitvorangetrieben und vom Virus profitiert hat, ist der deutsche Impfstoffhersteller Biontech. Müssen sich die Mainzer nun Gedanken über neue Geschäftsfelder machen?

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Das tun sie längst – und das Stichwort angesichts eines rückläufigen Covid-Geschäftes lautet: Krebs. Die Onkologie stand schon vor Corona im Fokus des Gründerehepaars Ugur Sahin und Özlem Türeci. Während sich deren Bemühungen in den vergangenen gut drei Jahren vor allem auf Covid konzentrierten, haben sie nun wieder die gefürchtete Volkskrankheit verstärkt im Blick. „Wir haben wesentliche Fortschritte gemacht und bereiten den Beginn unserer ersten klinischen Phase-3-Studie im Bereich Onkologie vor“, erläuterte Sahin am Montag anlässlich der Vorstellung der Bilanzzahlen zum ersten Quartal. Eine Phase-3-Studie ist für die Zulassung eines Medikaments entscheidend. Sie prüft die Wirksamkeit eines Präparats, und an ihr nehmen üblicherweise deutlich mehr Probanden teil als in den Studien der vorherigen Phasen.