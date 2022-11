Sparprogramm : Bilfinger will effizienter werden

Aktualisiert am

Bilfinger will effizienter werden

Mit einem umfangreichen Sparprogramm will der neue Chef Thomas Schulz die chronische Ertragsschwäche des Industriedienstleisters beenden. Es ist ein weiterer Versuch, den krisengeschüttelten Konzern auf Kurs zu bringen.

„Keine heilige Kuh“: Die Zentrale des Industriedienstleisters Bilfinger in Mannheim Bild: dpa

Der Industriedienstleister Bilfinger hat ein weitläufiges Sparprogramm aufgelegt, um seine versprochenen Renditeziele für 2024 zu erreichen. Weniger Verwaltung, dafür mehr Geld in die Aus- und Weiterbildung der Handwerker und Fachleute vor Ort, das sei das Ziel, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Schulz der F.A.Z. Dass die Vertriebs- und Verwaltungskosten mehr als 7 Prozent vom Umsatz ausmachten, sei dem Management zu hoch, eine Verschlankung könne sich der Konzern definitiv leisten. Da der Konzern durch Zukäufe in vielen Ländern mit vielen eigenen Standorten – teils beim Kunden, teils in eigenen Gebäuden – präsent sei, seien zu große Verwaltungsstrukturen entstanden. Die Abläufe würden nun digitalisiert und standardisiert, „umso kostengünstiger muss die Verwaltung auch sein“.

Der krisengeschüttelte Konzern, einst eines der größten deutschen Bauunternehmen, ist heute mit rund 30.000 Beschäftigten als Dienstleister für Kraftwerksbetreiber und Unternehmen aktiv, baut etwa Anlagen für die petrochemische Industrie und wartet Kraftwerke.

Wie viele der Stellen, davon gut 6000 in Deutschland, von dem Sparprogramm betroffen sein werden, konkretisierte Schulz nicht. Er machte jedoch deutlich, dass auch die bereits verkleinerte Hauptverwaltung in Mannheim „keine heilige Kuh“ sei. Selbst Entlassungen schloss er nicht aus – mit dem Hinweis, dass das Programm schließlich „in einem Schritt“ umgesetzt werden soll.

Weiterbildung der „Blaumänner“ im Fokus

Dauerhaft sollen die Verwaltungskosten nach seinen Worten um 55 Millionen Euro im Jahr sinken. Dafür werde noch im vierten Quartal ein einmaliger Betrag von 60 Millionen Euro fällig. Das Jahresergebnis werde deshalb deutlich unter dem Vorjahreswert von 121 Millionen Euro landen. Etwa ein Viertel der gesparten Verwaltungskosten will Bilfinger nach Schulz‘ Worten in die Aus- und Weiterbildung der „Blue Color-Worker“ investieren, Blaumänner also, Fachkräfte, die vor Ort die Arbeit erledigen. „Dort müssen Karrierechancen und Ausbildungsmöglichkeiten deutlich besser werden.“

Das Sparprogramm kommt überraschend, hatte das angeschlagene und von internem Streit gelähmte Unternehmen doch erst im Vorjahr wieder Tritt gefasst. In diesem Jahr allerdings hat sich die schlechte Tradition im Management fortgesetzt, sowohl die langjährige Finanzverantwortliche und zwischenzeitliche Interimschefin als auch der für das operative Geschäft zuständige Vorstand haben das Unternehmen überraschend verlassen. Thomas Schulz, seit März im Amt, zeigt sich gleichwohl optimistisch. Bilfinger sei operativ „voll auf Linie“ und „hervorragend positioniert“, um wie versprochen Effizienz und Nachhaltigkeit seiner Kunden zu verbessern. Im nächsten Februar will der Vorstand seine runderneuerte Strategie vorstellen.

Im dritten Quartal sind sowohl Umsatz als auch Auftragseingang tatsächlich deutlich gestiegen: die Erlöse um 11 Prozent auf gut 1 Milliarden Euro, die Aufträge sogar um 19 Prozent auf 1,1 Milliarden. Die Rentabilität hat sich allerdings wieder verschlechtert – mit 3,4 Prozent liegt die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) deutlich unter den avisierten 5 Prozent. Bilfinger macht für den neuerliche Rückgang den außergewöhnlich hohen Vorjahreswert verantwortlich. Dieser sei durch Immobilienverkäufe und Steuererstattungen in die Höhe getrieben worden.