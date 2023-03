Aktualisiert am

„Höher geht’s immer!“, verspricht die Werbung. Wer „den ultimativen Höhenflug“ mit der Geschenkbox „Fliegen & Fallen“ von der Veranstaltungsplattform Jochen Schweizer kauft, muss dafür 239,90 Euro hinlegen. Wann und ob der Beschenkte den Gutschein einlöst, ist eine andere Frage. Tiefer geht es auch. Das Eventunternehmen, gegründet vom früheren Extremsportler Jochen Schweizer, ist eine Tochtergesellschaft des Medienriesen Pro Sieben Sat.1 . Nun sind erhebliche Zweifel am Gutscheingeschäft aufgekommen, die den gesamten Konzern erschüttern, obwohl die Erlöse laut dem jüngsten Geschäftsbericht nur einen kleinen einstelligen Prozentsatz der Gesamtumsätze ausmachten. Jochen Schweizer gehört ebenso wie der einstige Konkurrent Mydays über eine Holding zur Pro-Sieben-Sat.1-Gruppe, der heute 65 Jahre alte Firmengründer hält noch einen Minderheitsanteil.

Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Eigentlich hatte der börsennotierte Medienkonzern am Donnerstag zur Bilanzpressekonferenz eingeladen. Doch wegen der Unklarheiten bei der Tochtergesellschaft kommt es zur überraschenden Verschiebung. Womöglich ist sogar der Termin für die Aktionärsversammlung am 2. Mai nicht mehr zu halten. Für eine Hauptversammlung muss eine testierte Bilanz vorliegen – und die gibt es bislang nicht. Nach einer externen Prüfung habe es einen Hinweis gegeben, „dass die Geschäftstätigkeit der beiden Tochtergesellschaften Jochen Schweizer GmbH und Mydays GmbH, die im Wesentlichen im Vertrieb von Gutscheinen besteht, in Teilen unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz fällt“, teilte Pro Sieben Sat.1 mit. „Die Gesellschaft prüft aktuell eine Anpassung des Geschäftsmodells von Jochen Schweizer Mydays.“ Das Gesetz schreibt vor, dass Zahlungsdienstleister eine Genehmigung der Bafin brauchen.