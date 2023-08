Bilanzbetrug : Erste Haftstrafen im Steinhoff-Skandal

Aktualisiert am

Zum Jahresende 2017 musste der südafrikanische Möbel- und Handelskonzern Steinhoff Unregelmäßigkeiten in seinen Geschäftsbilanzen eingestehen. Der Bilanzskandal erreichte schnell Niedersachsen, wo die deutschen Wurzeln des Möbelherstellers liegen. Fünfeinhalb Jahre nach den ersten Negativschlagzeilen hat das Landgericht Oldenburg nun am Montag erstmals zwei frühere Geschäftsführer von Steinhoff wegen ihrer Beteiligung an dem milliardenschweren Bilanzbetrug schuldig gesprochen (Az. 2 KLs 97/20).

Nach fast vier Monaten Prozessdauer verurteilte die Wirtschaftsstrafkammer einen früheren Geschäftsführer der europäischen Steinhoff-Gesellschaften wegen unrichtiger Darstellungen von Bilanzen in zwei Fällen sowie der Beihilfe zum Kreditbetrug zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Dort berücksichtigte die Strafkammer auch ein früheres Urteil des Amtsgerichts Oldenburg vom Oktober 2019; damals war der nun angeklagte 52 Jahre alte Manager schon wegen Steuerstraftaten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Gericht rügt langes Verfahren

Ein ebenfalls angeklagter, einstiger Geschäftsführer wurde wegen Beihilfe zur unrichtigen Darstellung in Steinhoff-Bilanzen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Im Prozess hatte der 64 Jahre alte Mann auf seiner Version beharrt, er habe nur in der Rolle des Befehlsempfängers und auf Anweisungen des früheren Konzernchefs Markus Jooste gehandelt. Die Vollstreckung der Strafe setzte das Landgericht Oldenburg jedoch zur Bewährung aus.

Wegen der langen Dauer des Strafverfahrens gilt laut Mitteilung des Gerichts in beiden Fällen ein Jahr der ­Strafe wegen „rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung“ schon als vollstreckt. Außerdem berücksichtigten die Strafrichter eine Einlassung des jüngeren Angeklagten. In zwei ursprünglichen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft Oldenburg ging die Strafkammer von einer Verjährung der Taten aus. Konkret ging es um das Verbuchen von Scheingewinnen durch den An- und Verkauf inaktiver Offshore-Gesellschaften für das Geschäftsjahr 2010/11. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Alle Prozessbeteiligten können Revision beim Bundesgerichtshof einlegen.

Auswirkungen auf den Aktienkurs von Steinhoff gab es am Montag nicht. Die Wertpapiere des Möbelkonzerns kosten aktuell weniger als einen Cent. Steigende Kurse sind ausgeschlossen, nachdem ein Gericht in Amsterdam Ende Juni einen Restrukturierungsplan von Steinhoff und seiner Gläubiger genehmigte hatte. Danach sollen die Steinhoff-Aktien von der Börse genommen, bedingte Wertrechte, sogenannte CVR, umgewandelt werden.

Wann kommt Jooste?

Mit den Urteilen ist die strafrechtliche Aufklärung durch das Landgericht Oldenburg allerdings längst nicht beendet. Die Strafkammer und vor allem die Ermittler in Niedersachsen warten auf das Erscheinen von Markus Jooste, dem langjährigen Konzernchef von Steinhoff. Der Südafrikaner ist nach Auffassung der Strafverfolger die zentrale Figur in dem groß angelegten Bilanzbetrug. Schon im April hätte Jooste neben einem weiteren Angeschuldigten auf der Anklagebank in Oldenburg Platz nehmen sollen. Doch der 62 Jahre alte Manager war zum Prozessauftakt ohne Entschuldigung nicht aufgetaucht. Seine Anwälte teilten damals mit, eine frühere Verständigung mit der südafrikanischen Justiz aus dem Jahr 2017 stehe seiner Ausreise entgegen. Dafür habe er eine Genehmigung erhalten müssen – um nicht mit seiner sofortigen Festnahme durch die deutschen Behörden rechnen zu müssen.

Ebenjenes Schicksal droht Jooste indes aber im Fall seiner Einreise in die EU: Die Richter in Oldenburg bestätigten einen Haftbefehl gegen den Südafrikaner. Erst vor wenigen Wochen scheiterte Jooste mit seiner Beschwerde vor dem Oberlandesgericht Oldenburg. Dass ihn sein Heimatland Südafrika ausliefert, gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich.